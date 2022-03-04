Шендерович: Украина – не Россия, и ясно, что украинцы уже победили в этой войне

"Героическое сопротивление украинского народа, разумеется, производит впечатление. Это, видимо, и есть главное удивление тех, кто полагал, что их ждет легкая прогулка и хлеб-соль. Вместо хлеба с солью – "коктейли Молотова" и Javelin. Это печальная шутка, но я думаю, что когда-нибудь [президенту РФ Владимиру] Путину будет поставлен своеобразный памятник на Владимирской горке [в Киеве]. Даже, видите, название менять не надо. Потому что он объединил Украину так, что просто не снилось. Он сделал это чудовищной ценой, драматической, трагической ценой. И мы видим, что есть нация. Абсолютно единая нация. Со своим президентом, со своей национальной идентичностью, со своим ясным представлением о будущем и свободе как приоритете. Со своим национальным самосознанием, с ясным осознанием себя нацией", – сказал Шендерович.
Он вспомнил, что когда бывший президент Украины Леонид Кучма написал книгу "Украина – не Россия", многие иронизировали над названием.
"Ну да, конечно, мы знаем". Вообще-то тогда казалось, что мы где-то рядом, соседи, братья, действительно близкие... То есть было ощущение немножко пиаровское от этого названия. Прошло каких-то 20 или 30 лет – и вот уже действительно можно констатировать: Украина – не Россия. Сильнейшее впечатление производит украинская нация. Сильнейшее!" – сказал Шендерович.
Именно то, как сражается украинский народ против российской армии, стало решающим фактором, почему многие считают, что Украина уже победила, продолжил публицист.
"Потому что если предположить, что Путин оказался прав и навстречу танкам и БТР выбегали бы взволнованные освобожденные жители с цветами и хлебом-солью, я вынужден был бы в печали признать: "Значит, он прав. Хунта, наверное, раз люди так празднуют освобождение". Но что-то я не видел ни хлеба, ни соли. Javelin видел, видел адрес, по которому был послан русский корабль... Повторю: цена огромная, цена кровавая, но Украина уже победила в этой войне. Это надо понимать ясно", – подчеркнул Шендерович.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.