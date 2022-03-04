Шендерович: Украина – не Россия, и ясно, что украинцы уже победили в этой войне

"Героическое сопротивление украинского народа, разумеется, производит впечатление. Это, видимо, и есть главное удивление тех, кто полагал, что их ждет легкая прогулка и хлеб-соль. Вместо хлеба с солью – "коктейли Молотова" и Javelin. Это печальная шутка, но я думаю, что когда-нибудь [президенту РФ Владимиру] Путину будет поставлен своеобразный памятник на Владимирской горке [в Киеве]. Даже, видите, название менять не надо. Потому что он объединил Украину так, что просто не снилось. Он сделал это чудовищной ценой, драматической, трагической ценой. И мы видим, что есть нация. Абсолютно единая нация. Со своим президентом, со своей национальной идентичностью, со своим ясным представлением о будущем и свободе как приоритете. Со своим национальным самосознанием, с ясным осознанием себя нацией", – сказал Шендерович.

Он вспомнил, что когда бывший президент Украины Леонид Кучма написал книгу "Украина – не Россия", многие иронизировали над названием.

"Ну да, конечно, мы знаем". Вообще-то тогда казалось, что мы где-то рядом, соседи, братья, действительно близкие... То есть было ощущение немножко пиаровское от этого названия. Прошло каких-то 20 или 30 лет – и вот уже действительно можно констатировать: Украина – не Россия. Сильнейшее впечатление производит украинская нация. Сильнейшее!" – сказал Шендерович.

Именно то, как сражается украинский народ против российской армии, стало решающим фактором, почему многие считают, что Украина уже победила, продолжил публицист.

"Потому что если предположить, что Путин оказался прав и навстречу танкам и БТР выбегали бы взволнованные освобожденные жители с цветами и хлебом-солью, я вынужден был бы в печали признать: "Значит, он прав. Хунта, наверное, раз люди так празднуют освобождение". Но что-то я не видел ни хлеба, ни соли. Javelin видел, видел адрес, по которому был послан русский корабль... Повторю: цена огромная, цена кровавая, но Украина уже победила в этой войне. Это надо понимать ясно", – подчеркнул Шендерович.

ВИДЕО