"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал очень колоритное фото из-за границы

Сам Богдан, улыбаясь, позирует в кадре в белой футболке с принтом.

"Я и ниндзя. Решил тренироваться! Вернусь через пару годиков – всем п...здец", – написал он.

За день до этого Богдан показывал, как у него на отдыхе выглядит рассвет.

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.