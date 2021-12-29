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29 декабря, 2021
 
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"Вернусь через пару годиков – всем п...здец". Богдан выехал из Украины и показал очень колоритное фото из-за границы

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Богдан: Решил тренироваться
Богдан: Решил тренироваться
Фото: Андрей Богдан / Facebook

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который сейчас находится на отдыхе за границей, 29 декабря разместил в Facebook селфи, на котором запечатлен в компании, вероятно, местного жителя, одетого в белую рубашку с вышивкой и в сомбреро.

Сам Богдан, улыбаясь, позирует в кадре в белой футболке с принтом.

"Я и ниндзя. Решил тренироваться! Вернусь через пару годиков – всем п...здец", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6719536501453595&id=100001919342118

За день до этого Богдан показывал, как у него на отдыхе выглядит рассвет.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6713359312071314&id=100001919342118

Контекст:

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Теги: политика, отдых, Андрей Богдан
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