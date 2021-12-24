"Думаю, если попросить Борю лизать то место, где спина теряет благородное название, то он бы лизал". Богдан рассказал об отношениях Филатова и Зеленского. Видео

Богдан вспомнил, что Филатов во время своей первой каденции в должности мэра Днепра сначала конфликтовал с пятым президентом Украины Петром Порошенко, а впоследствии таки наладил отношения с ним.

"Боря колеблется только вместе с генеральной линией. Я видел его отношения с Порошенко, там он такие посты писал, так он воевал, такой был задор и агрессия, а потом так лизал, с таким же остервенением зализывал", – рассказал бывший глава ОП.

По словам Богдана, отношения Филатова с Зеленским похожи.

"То же самое происходит у Зеленского. Боря так его критиковал, такие посты писал, что я просто не могу сейчас смотреть, как он его зализывает. Я думаю, если физически попросить Борю лизать то место, где спина теряет благородное название, то он бы лизал. Ну конечно, это бы было в интересах избирателей, он бы ради этого посадил еще два дерева, покрыл бы мелким песочком какой-то пляж в Днепропетровске", – отметил он.

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