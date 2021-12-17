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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Богдан: Жалею ли я, что шептал Зеленскому на ухо и был несдержанным? А как ты хочешь, человек никогда в политике не был! Все его представления о политике – фильм "Слуга народа"

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Богдан заявил, что Зеленскому нужно было подсказывать, как себя вести
Богдан заявил, что Зеленскому нужно было подсказывать, как себя вести
Фото: opentv.media

Юрист, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что только два раза шептал на ухо советы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По его словам, речь идет о советах на публичных мероприятиях. Первый случай произошел во время предвыборных дебатов на стадионе, второй – уже после вступления Зеленского в должность, в ходе рабочей поездки в Днепр. 

"Первый раз это был "стадион – так стадион". Я ему сказал: "День рождения у ведущей. Поздравь". А второй – это было в Днепропетровске, когда он приехал [мэра Днепра Бориса] Филатова увольнять. И вот этот мост отремонтировал, не отремонтировал… Вот он хочет что-то сказать, а видно, что сейчас будет какая-то нехорошая… И я ему подсказал: "Скажи, дай ему срок, чтобы он этот мост отремонтировал. Отремонтирует – окей. А не отремонтирует – публично скажет, что он сам увольняется и пишет заявление. Не успеет". И так же и сделали. Классно? Классно. Но он не знал [как поступать]. Надо подсказывать, если что делать, надо втыкаться, надо брать на себя негатив", – заявил Богдан. 

Мост в итоге был достроен в срок, Филатов не ушел в отставку, а через год его переизбрали на пост мэра Днепра

Журналист отметил, что когда Богдан возглавил Офис президента, ему рассказывали о несдержанности чиновника. 

"Многие мне говорили: "Я прихожу к президенту, разговариваю с президентом, а разговор со мной ведет Богдан. Богдан вскакивает, бегает по кабинету, ругается матом, периодически говорит: "Это все херня, до свидания, президент это слушать не будет" или наоборот. Бросалась в глаза какая-то немножко навязчивость по отношению к президенту с твоей стороны. Ты не жалеешь сейчас, что был немного навязчив и что шептал ему на ухо что-то периодически, что снимали, буквально водил его за руку?" – спросил Гордон. 

"А как ты хочешь? Человек вообще никогда в политике не был. Все его представление о политике – это съемки фильма "Слуга народа" о жизни президента. Оно такое далекое от реалий, как твое присутствие в космосе", – ответил Богдан. 

По его словам, после вступления Зеленского в должность президента к нему приходили с разными контрактами или просьбами назначить на какую-то должность. 

"Тут неслось… А откуда они появлялись? Это же близкий круг общения. А кто близкий круг общения? Студия "Квартал 95" давала концерты и выступала на корпоративах. Ну, близкий круг общения – это те, у кого они [выступали]. [Они] стали приходить массово. И там не было вообще ничего от того, с чем мы туда шли. Там не было идеи строить государство, работать по-честному, бороться с коррупцией. Не было. Там были контракты, пачки каких-то людей, которых надо было куда-то назначить, прокуроры, начальники, министры, депутаты… А как с этим надо было бороться? А Владимир Александрович... Он никому не говорит "нет". Владимир Александрович – ему надо понравиться. И дальше продолжение – это еще более сложный разговор. Владимир Александрович никому не говорит "нет". Владимир Александрович всем говорит "да". "Класс. Все – иди". Пошел человек счастливый. Класс. А людям надо говорить: "Нет, вот это мы не можем. Мы не воруем, извини". А приходили и такое мололи... У меня опыт работы 12 с половиной лет государственной службы. Не на высших государственных постах, а скажем, высший средний уровень. Вот все говно, которое я видел за 12 с половиной лет, – оно на протяжении двух месяцев появилось. Все. Просто все. Появилось такое и в таких масштабах, что на голову просто не надевалось. Я не мог этого слушать. Ну ,это нервы брали", – пояснил он. 

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Борис Филатов, Днепр, дебаты, политика, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, сериал Слуга народа
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