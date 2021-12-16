Богдан рассказал, кто может выиграть президентские выборы у Зеленского

Богдан: Выборы выиграет тот, кто в правильное время и в правильном месте вылезет на броневик Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я общаюсь со многими политтехнологами, социологами. Выборы выиграет тот, кто в правильное время и в правильном месте вылезет на броневик", – сказал Богдан.

"На броневик Петра Алексеевича [Порошенко]?" – спросил журналист.

"Или на броневик [экс-нардепа Владимира] Парасюка. Или на броневик [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Или на броневик [экс-президента Виктора] Ющенко. Понимаешь? Тот, кто в правильное время будет в правильном месте и скажет правильные слова, тот и победит. Это может быть и Гордон, и Богдан, и кто-угодно", – заявил он.

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