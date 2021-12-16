Богдан рассказал, кто может выиграть президентские выборы у Зеленского

"Я общаюсь со многими политтехнологами, социологами. Выборы выиграет тот, кто в правильное время и в правильном месте вылезет на броневик", – сказал Богдан.
"На броневик Петра Алексеевича [Порошенко]?" – спросил журналист.
"Или на броневик [экс-нардепа Владимира] Парасюка. Или на броневик [беглого экс-президента Виктора] Януковича. Или на броневик [экс-президента Виктора] Ющенко. Понимаешь? Тот, кто в правильное время будет в правильном месте и скажет правильные слова, тот и победит. Это может быть и Гордон, и Богдан, и кто-угодно", – заявил он.
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Во время предвыборной кампании и после избрания президентом Зеленский говорил, что планирует занимать свою должность один срок. "Я говорил, что иду на один срок. Я уже чувствую, что у меня очень мало времени", – сказал он в сентябре 2019 года.
Однако на пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех предвыборных обещаний, а в октябре 2021 года сказал, что еще "ничего не решил по поводу второго срока".
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, с вопросом о втором сроке Зеленский определится ближе к окончанию его первой каденции.
На пресс-марафоне 26 ноября Зеленский повторил, что еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок. "Я не принял это решение. Это решение не будет связано с форматом будущей коалиции, это будет связано с поддержкой моей личности народом Украины. Не с манипуляционными рейтингами. Они есть разные", – сказал он.