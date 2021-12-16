Богдан: У нас катастрофа. Это может быть последний президент страны

"Если тебе интересно мое мнение… Я не определился. Но когда будут выборы, я скажу свое мнение, кто может быть президентом. Кому я верю. Несколько людей, которым я верю. Но это же о чем мы сейчас говорим? Выборов нет. У нас катастрофа. Это, может быть, последний президент страны", – сказал Богдан.

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Контекст:

Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.

Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.