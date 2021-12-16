"Не за идею он туда шел". Богдан объяснил, зачем Зеленский пошел в президенты

Богдан отметил, что Зеленский изменился после избрания главой государства и назвал его другим человеком.
Экс-глава ОПУ заявил, что Гордон оценивал Зеленского как человека.
"А он играет. Он актер. Это было не то, что мы с тобой видели. Не за идею он туда шел", – сказал Богдан.
На уточняющий вопрос журналиста, "а за чем, за аплодисментами?", бывший руководитель Офиса президента ответил: "Да хрен его знает. За властью, за деньгами, за… И он сам, наверное, не может решить, чего он туда поперся".
Зеленский является основателем студии "Квартал 95", до избрания президентом был ее художественным руководителем. Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Андрей Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.