"Не за идею он туда шел". Богдан объяснил, зачем Зеленский пошел в президенты

Богдан отметил, что Зеленский изменился после избрания главой государства и назвал его другим человеком.

Экс-глава ОПУ заявил, что Гордон оценивал Зеленского как человека.

"А он играет. Он актер. Это было не то, что мы с тобой видели. Не за идею он туда шел", – сказал Богдан.

На уточняющий вопрос журналиста, "а за чем, за аплодисментами?", бывший руководитель Офиса президента ответил: "Да хрен его знает. За властью, за деньгами, за… И он сам, наверное, не может решить, чего он туда поперся".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube