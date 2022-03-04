Россияне контролируют периметр ЗАЭС, управление станцией под контролем Украины – МВД

"Ситуация в Энергодаре динамично меняется, все время информация обновляется... Мы продолжаем бой. К сожалению, россияне сейчас контролируют периметр атомной станции. Управление станцией пока находится в украинских руках", – сказал он.

Денисенко уточнил, что трое погибших в результате ночного боя на станции – нацгвардейцы.

Денисенко также высказал предположение, что заявление с призывом к мирным жителям "не провоцировать военных РФ", чтобы те не стреляли по людям, опубликованное утром 4 марта мэром Энергодара Дмитрием Орловым, было сделано под давлением.

При этом он отметил, что над городским советом остается украинский флаг.

"Но мы уже четко понимаем алгоритм россиян, по которому они будут заходить в города. Они заходят, пытаются склонить местные власти к сотрудничеству. Если это им не удается, они первое, что делают, – информационную блокаду. Захватывают местное вещание, отключают вышки, интернет. Это их ключевая задача", – пояснил советник главы МВД.

В "Энергоатоме" также считают вероятным, что Орлов мог записывать свое выступление под дулом автомата.