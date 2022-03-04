Россияне контролируют периметр ЗАЭС, управление станцией под контролем Украины – МВД

"Ситуация в Энергодаре динамично меняется, все время информация обновляется... Мы продолжаем бой. К сожалению, россияне сейчас контролируют периметр атомной станции. Управление станцией пока находится в украинских руках", – сказал он.
Денисенко уточнил, что трое погибших в результате ночного боя на станции – нацгвардейцы.
Денисенко также высказал предположение, что заявление с призывом к мирным жителям "не провоцировать военных РФ", чтобы те не стреляли по людям, опубликованное утром 4 марта мэром Энергодара Дмитрием Орловым, было сделано под давлением.
При этом он отметил, что над городским советом остается украинский флаг.
"Но мы уже четко понимаем алгоритм россиян, по которому они будут заходить в города. Они заходят, пытаются склонить местные власти к сотрудничеству. Если это им не удается, они первое, что делают, – информационную блокаду. Захватывают местное вещание, отключают вышки, интернет. Это их ключевая задача", – пояснил советник главы МВД.
В "Энергоатоме" также считают вероятным, что Орлов мог записывать свое выступление под дулом автомата.
Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".
26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.
3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.
Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.
Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".
Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.
Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что россияне контролируют станцию частично.