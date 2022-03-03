После авиаударов оккупантов по Чернигову погибло минимум 33 человека, 18 травмированы – ГСЧС

"Чернигов. По состоянию на 18.20 после авиационных ударов из-под завалов изъяты тела 33 погибших и 18 травмированных. В связи с мощными обстрелами спасательные работы временно приостановлены", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о минимум девяти погибших. По данным главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса, российская авиация атаковала частные дома и две школы в районе Старая Подусовка, а также многоэтажный жилой массив. Он подчеркнул, что в районе бомбардировки нет ни одного военного объекта.