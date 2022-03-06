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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович призвал украинских военных обращаться с пленными гуманно

Арестович: Мы европейская армия европейского государства
Арестович: Мы – европейская армия европейского государства
Скриншот: Телеканал СТБ / YouTube

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Facebook 5 марта призвал украинских военных гуманно обращаться с пленными российскими солдатами.

"Сегодня очень много сбили российских самолетов и летчиков. Традиционно ненависть к ним понятна, потому что они бомбят мирные города, гибнут мирные жители, дети и так далее. Но мы – европейская армия европейского государства. Категорически запрещаются варварское обращение с пленными, издевательства, залихватские допросы и прочее, "мы будем головы резать, яйца" и так далее. Объясняю почему. Во-первых, потому, что это нас расчеловечивает. На войне очень важно удерживать правильное состояние сознания. Мы – воины света, мы – не фашисты. Не уподобляйтесь сатане, ибо это означает проиграть сатане", – сказал Арестович.

Он добавил, что международные партнеры Украины "крайне негативно" реагируют на такие факты.

"Только Женевская конвенция", – заявил советник.

По словам Арестовича, негуманное отношение к пленным также может лишить Украину поддержки западных партнеров.

"Максимум что вы можете спросить, согласно Женевской конвенции, – это номер воинской части, его имя-фамилию, и на этом все. Дальше только специальные органы ведут дознание. Поэтому не надо. И тем более не надо видосиков, где слышны крики "да мы сейчас расстреляем, да мы яйца отрежем, да убейте" и так далее. Имейте совесть. Давайте оставаться людьми и не подставляйте ни себя, ни страну, ни государство. Помните, что в Украине работает прокуратура, и военные преступления – обвинение, которое может быть предъявлено и Украине. Нам не нужно оказаться в этой позиции. Давайте оставаться людьми и европейской армией, которая ведет европейскую войну... Они могут совершить еще миллион преступлений, но мы не должны их совершать", – заявил советник.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/1102946773583970/

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Сколько именно военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли. Зеленский говорил, что готов передать их матерям, если те приедут в Украину. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, пленные, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины, войска
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