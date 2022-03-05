Кикабидзе: Я бы пленных российских военных не выпускал бы из Украины – пусть восстанавливают города, как немцы

"Эти дома, которые разрушены, надо же строить... Это долгая история. Я бы этих пленных оттуда не выпускал бы, чтобы они работали там как проклятые и [восстанавливали города], как немцы [Во время второй мировой войны]", – сказал Кикибадзе.
Он рассказал, что своими глазами видел, как пленные немцы после войны строили в СССР дома.
"Я маленьким им бутерброды носил – они голодными были", – вспомнил актер.
Он считает, что Украина в войне с Россией должна победить.
"Варианта нет. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Или мы победим, или нас не будет". Такого сопротивления мир не помнит. Я говорю свое мнение. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: "Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит", – убежден актер.
А россияне, по его мнению, уже в ближайшее время почувствуют на себе последствия введенных санкций.
"[Президент РФ Владимир] Путин погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся, все равно Россия в проигрыше будет. В любом случае. Не будет кока-колы, фильмов, бензина – ничего не будет. Это все через неделю начнет очень сильно работать в России", – спрогнозировал Кикабидзе.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Сколько именно военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли. Зеленский говорил, что готов передать их матерям, если те приедут в Украину. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.