Кикабидзе: Я бы пленных российских военных не выпускал бы из Украины – пусть восстанавливают города, как немцы

Кикабидзе: Эти дома, которые разрушены, надо же строить... Это долгая история Фото: radiosvoboda.org

"Эти дома, которые разрушены, надо же строить... Это долгая история. Я бы этих пленных оттуда не выпускал бы, чтобы они работали там как проклятые и [восстанавливали города], как немцы [Во время второй мировой войны]", – сказал Кикибадзе.

Он рассказал, что своими глазами видел, как пленные немцы после войны строили в СССР дома.

"Я маленьким им бутерброды носил – они голодными были", – вспомнил актер.

Он считает, что Украина в войне с Россией должна победить.

"Варианта нет. [Президент Украины Владимир] Зеленский сказал: "Или мы победим, или нас не будет". Такого сопротивления мир не помнит. Я говорю свое мнение. Недавно, когда я писал ролик для Украины, я сказал: "Вы 100% выиграете, потому что Бог на вашей стороне. Бог! Он все видит", – убежден актер.

А россияне, по его мнению, уже в ближайшее время почувствуют на себе последствия введенных санкций.

"[Президент РФ Владимир] Путин погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся, все равно Россия в проигрыше будет. В любом случае. Не будет кока-колы, фильмов, бензина – ничего не будет. Это все через неделю начнет очень сильно работать в России", – спрогнозировал Кикабидзе.

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