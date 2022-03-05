Кикабидзе: Путин погубил свою страну

Кикабидзе – россиянам: Очень скоро вы на себе почувствуете, что натворил Путин Фото: radiosvoboda.org

"[Президент РФ Владимир] Путин погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся, все равно Россия в проигрыше будет. В любом случае. Не будет кока-колы, фильмов, бензина – ничего не будет. Это все через неделю начнет очень сильно работать в России", – сказал Кикабидзе.

Ничего не изменится, "если этот человек случайно не выпадет из окна (это называется случайная смерть)", считает актер.

Журналист спросил, санкции против РФ за агрессию в отношении Украины должны касаться только российской элиты или всего народа.

"Думаю, что санкции коснутся всей России. Хотя вообще я не приверженец поддерживать тяжести народа. Потому что их президент ведет войну и война касается одного человека", – считает Кикабидзе.

В интервью актер обратился к россиянам.

"Очень скоро вы на себе почувствуете, что натворил Путин. Я не имею в виду войну. Речь о санкциях, которые сейчас наложены на Россию", – предупредил актер.

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