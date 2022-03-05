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Кикабидзе: Путин погубил свою страну

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Кикабидзе россиянам: Очень скоро вы на себе почувствуете, что натворил Путин
Кикабидзе – россиянам: Очень скоро вы на себе почувствуете, что натворил Путин
Фото: radiosvoboda.org

Грузинский актер, кинорежиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе считает, что уже в ближайшее время россияне почувствует на себе последствия нападения России на Украину. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"[Президент РФ Владимир] Путин погубил свою страну, это однозначно. Если даже, не дай бог, я не могу себе это представить, Украина сдастся, все равно Россия в проигрыше будет. В любом случае. Не будет кока-колы, фильмов, бензина – ничего не будет. Это все через неделю начнет очень сильно работать в России", – сказал Кикабидзе.

Ничего не изменится, "если этот человек случайно не выпадет из окна (это называется случайная смерть)", считает актер.

Журналист спросил, санкции против РФ за агрессию в отношении Украины должны касаться только российской элиты или всего народа.

"Думаю, что санкции коснутся всей России. Хотя вообще я не приверженец поддерживать тяжести народа. Потому что их президент ведет войну и война касается одного человека", – считает Кикабидзе.

В интервью актер обратился к россиянам.

"Очень скоро вы на себе почувствуете, что натворил Путин. Я не имею в виду войну. Речь о санкциях, которые сейчас наложены на Россию", – предупредил актер.

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Контекст:

В связи с полномасштабным вторжением в Украину на Россию мировое сообщество наложило различные санкции и продолжает это делать. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. Часть российских банков решили отключить от международной межбанковской системы SWIFT.

Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против России, запретив проводить операции с Центробанком и минфином РФ. Это фактически обездвиживает любые активы ЦБ РФ, хранящиеся в Соединенных Штатах или у граждан США, где бы они ни находились. Минфин США ввел санкции в отношении ключевого российского суверенного фонда – Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), имеющего отношение к финансовой системе США.

28 февраля вступил в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. В частности, ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения распространяются на все юридические лица или органы, действующие от имени или по указанию Центробанка России.

Также из России ушел или приостановил бизнес ряд мировых брендов, в том числе BoeingAppleDisney, IKEA, BMW, Nike, Panasonic, H&M и другие. В то же время некоторые компании сообщили, что не будут уходить из РФ, – в их числе Coca-Cola.

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, санкции, Вахтанг Кикабидзе, нападение, вторжение, война России против Украины
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