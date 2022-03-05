Кикабидзе: Путин – новое матерное слово. Россияне сами его зароют

Журналист спросил, что бы актер сказал Путину, если бы они встретились.
"Я бы сказал ему, что он мерзопакостный человек. Если перевести на грузинский, будет очень плохое выражение... Очень. Понимаешь, он все сделал для того, чтобы [во-первых] его возненавидел весь мир, и, во-вторых, чтобы попасть в историю как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер, как [советский диктатор Иосиф] Сталин – как любой, кто в свое время развязывал войну", – сказал Кикабидзе.
По его мнению, Путин "должен исчезнуть".
"Дело в том, что его сами россияне зароют, если он не погибнет там, в этой войне... Думаю, уже собирается энное количество людей там, наверху, которые думают, как от него избавиться. То, что я говорю, не касается российского народа, я говорю о Кремле. И не такие люди уходили из жизни. Это называли случайной смертью", – сказал актер.
Он убежден, что Путин за свои преступления в будущем предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге.
"Думаю, сам Кремль должен подумать, как закончить эту войну. Те, кто сидел и молча слушал его заявления до начала показа этого огромного количества танков", – считает Кикабидзе.
По его мнению, окружение Путина "не по своей воли" постоянно участвует в "мерзопакостных историях", которые придумывает Путин.
"Слово "Путин" стало матом. Это новое матерное слово. Об этом тоже дети будут читать. Потому что все записывается в историю... Думаю, что они, пока есть время, должны сесть и срочно придумать, как это все остановить. Это все должно решиться в Кремле. Потому что к нему пробраться невозможно, как я знаю. Я думаю, что придумают", – сказал Кикабидзе.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.