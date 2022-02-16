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"Ваша победа – наша победа". Известные политики, актеры, активисты и спортсмены из Грузии обратились к украинцам. Видео

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Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и украинцев, говорится в заявлении известных граждан Грузии
Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и украинцев, говорится в заявлении известных граждан Грузии
Скриншот: Formula • ფორმულა / Facebook

Политики, деятели культуры, представители шоу-бизнеса, общественные деятели и спортсмены из Грузии 16 февраля на фоне продолжающейся агрессии со стороны России записали видеоролик в поддержку Украины, который разместил в Facebook телеканал Formula.

На фоне флага Украины и под звучание украинского гимна актер Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, активистка Татуга Арвеладзе, режиссеры Кети Мачавариани и Саломе Джаши, сценарист Ника Мзареушвили, учредитель телекомпании Formula Миша Мшвилдадзе, телережиссер Михеил Гонгадзе, соосновательница Kyiv Art & Fashion Days Софо Чкония, участник "Детского Евровидения" Нико Каджаиа, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, историк Юлон Гагошидзе и оператор Зураб Алавердашвили зачитали совместное обращение. Приводим его полный текст.

"Братья и сестры, мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Узурпатор нуждается в очередном кровопролитии в соседнем государстве, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

С надеждой наблюдаем, что сегодня весь мир мобилизован как никогда, и верим, что человечество восстанет против зла и не допустит несправедливости. Призываем и просим у всех цивилизованных стран, у которых есть возможность и желание остановить агрессора: станьте рядом с героическим украинским народом и государством.

Верим, что в этот исторический миг украинский народ будет твердым, единым и бесстрашным, как это было всегда в трудные времена для Украины. В Грузии знают, что ваш успех – это и наш успех, ваша победа – наша победа, ваша свобода – наша свобода. Мы вместе проходим этот сложный путь к свободе.

Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и народ. Слава Украине! Героям слава! Пусть живет свободная Украина, пусть живет свободная Грузия!" – заявили граждане Грузии.

https://www.facebook.com/TVFormula/videos/521421305978918/

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Президент Владимир Зеленский заявил 16 февраля, что Украина не видит отвода Россией ее войск от украинских границ. По словам главы государства, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления". 

Госсекретарь США Энтони Блинкен 16 февраля отметил, что американская разведка не может подтвердить отвод российских войск от границы Украины, о чем заявляли в минобороны РФ. 

Теги: Россия, Украина, Грузия, агрессия, вторжение, страна-агрессор, война в Украине
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