"Ваша победа – наша победа". Известные политики, актеры, активисты и спортсмены из Грузии обратились к украинцам. Видео

Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и украинцев, говорится в заявлении известных граждан Грузии Скриншот: Formula • ფორმულა / Facebook

На фоне флага Украины и под звучание украинского гимна актер Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, активистка Татуга Арвеладзе, режиссеры Кети Мачавариани и Саломе Джаши, сценарист Ника Мзареушвили, учредитель телекомпании Formula Миша Мшвилдадзе, телережиссер Михеил Гонгадзе, соосновательница Kyiv Art & Fashion Days Софо Чкония, участник "Детского Евровидения" Нико Каджаиа, учитель Ладо Абхазава, философ Леван Гамбашидзе, историк Юлон Гагошидзе и оператор Зураб Алавердашвили зачитали совместное обращение. Приводим его полный текст.

"Братья и сестры, мы с тревогой наблюдаем за агрессией путинской России против гордой и независимой Украины. Узурпатор нуждается в очередном кровопролитии в соседнем государстве, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем.

С надеждой наблюдаем, что сегодня весь мир мобилизован как никогда, и верим, что человечество восстанет против зла и не допустит несправедливости. Призываем и просим у всех цивилизованных стран, у которых есть возможность и желание остановить агрессора: станьте рядом с героическим украинским народом и государством.

Верим, что в этот исторический миг украинский народ будет твердым, единым и бесстрашным, как это было всегда в трудные времена для Украины. В Грузии знают, что ваш успех – это и наш успех, ваша победа – наша победа, ваша свобода – наша свобода. Мы вместе проходим этот сложный путь к свободе.

Население Грузии всегда поддерживало и будет поддерживать Украину и народ. Слава Украине! Героям слава! Пусть живет свободная Украина, пусть живет свободная Грузия!" – заявили граждане Грузии.