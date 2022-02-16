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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Угроза беспрецедентной агрессии со стороны РФ". Лидеры Европарламента приняли заявление в поддержку Украины

В Европарламенте осудили наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее
В Европарламенте осудили наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее
Фото: depositphotos.com

Лидеры Европейского парламента 16 февраля приняли заявление в связи с ситуацией в Украине, в котором осудили беспрецедентную военную агрессию со стороны РФ и потребовали от России отвести войска от украинской границы в полном объеме. Текст заявления обнародован на сайте Европарламента.

"Украина стоит перед угрозой беспрецедентной военной агрессии со стороны РФ. Это не только угроза безопасности Украины и ее народу. Это также угроза процветающему демократическому и экономическому развитию Украины, международному порядку, основанному на правилах, и безопасности Европы в целом", – говорится в заявлении.

В документе осуждены наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее и угроза вероятной военной агрессии против Украины.

"Наращивание военной мощи на границе с Украиной, в Беларуси, в незаконно аннексированном Крыму, в Черном море, а также в непризнанных сепаратистских образованиях Донецка и Луганска является прямой угрозой безопасности Украины", – отметили лидеры Европарламента.

В заявлении подтверждено намерение поддержать решительный ответ, если Россия продолжит не соблюдать свои международные обязательства и нападет на Украину.

"Обращаемся к Совету Евросоюза с призывом оставаться готовыми к скорейшему принятию жестких экономических и финансовых санкций против РФ в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками. Санкции должны включать в себя исключение России из системы SWIFT, индивидуальные санкции в отношении лиц, близких к президенту РФ, и их семьям, влекущие за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС и запреты на поездки. Мы повторяем наш призыв к немедленной остановке "Северного потока – 2", если РФ начнет атаку на Украину", – сказано в документе.

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

"Сегодня мы не видим большей эскалации, чем она была раньше. Да, увеличилось количество военных, но я об этом говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение [войск РФ], тогда нас поддерживали США и европейские друзья. Они призвали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений", – говорил на пресс-конференции 28 января президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

15 февраля минобороны РФ сообщило о частичном возвращении военнослужащих, находившихся у границ Украины, в места постоянной дислокации.

Теги: Россия, Украина, Европарламент, агрессия, Северный поток, вторжение, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, Евросоюз
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