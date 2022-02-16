"Угроза беспрецедентной агрессии со стороны РФ". Лидеры Европарламента приняли заявление в поддержку Украины

В Европарламенте осудили наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее Фото: depositphotos.com

"Украина стоит перед угрозой беспрецедентной военной агрессии со стороны РФ. Это не только угроза безопасности Украины и ее народу. Это также угроза процветающему демократическому и экономическому развитию Украины, международному порядку, основанному на правилах, и безопасности Европы в целом", – говорится в заявлении.

В документе осуждены наращивание российской военной мощи в Украине и вокруг нее и угроза вероятной военной агрессии против Украины.

"Наращивание военной мощи на границе с Украиной, в Беларуси, в незаконно аннексированном Крыму, в Черном море, а также в непризнанных сепаратистских образованиях Донецка и Луганска является прямой угрозой безопасности Украины", – отметили лидеры Европарламента.

В заявлении подтверждено намерение поддержать решительный ответ, если Россия продолжит не соблюдать свои международные обязательства и нападет на Украину.

"Обращаемся к Совету Евросоюза с призывом оставаться готовыми к скорейшему принятию жестких экономических и финансовых санкций против РФ в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками. Санкции должны включать в себя исключение России из системы SWIFT, индивидуальные санкции в отношении лиц, близких к президенту РФ, и их семьям, влекущие за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС и запреты на поездки. Мы повторяем наш призыв к немедленной остановке "Северного потока – 2", если РФ начнет атаку на Украину", – сказано в документе.