Блинкен разместил видеоролик в поддержку Украины

"Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры едины с Украиной. В то же время мы призываем Россию к деэскалации и урегулированию ситуации по дипломатическому пути. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть защищены", – подписал кадры Блинкен.

В видеоролике показаны представители стран-союзниц и приведены их цитаты в поддержку Украины с призывами к России о немедленной деэскалации.