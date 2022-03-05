Российские захватчики деморализованы, солдаты и офицеры сдаются в плен и убегают – Генштаб ВСУ

"Ведутся ожесточенные бои по освобождению украинских городов от российских оккупантов. Части и подразделения захватчиков деморализованы, солдаты и офицеры оккупационной армии продолжают сдаваться в плен, убегают, оставляя на украинской земле вооружение и технику", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что урон противнику наносят не только военные, но и обычные безоружные украинцы, "демонстрируя оккупанту свою гражданскую позицию, нанося ему психологическое поражение".

"Сталкиваясь с постоянным сопротивлением и осознавая противоправность своих действий оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения, наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры и жилым домам, больницам, детским садам, используют женщин, детей и пожилых людей в качестве "живого щита", – объяснили в ВСУ.

Украинские военные подчеркивают, что они продолжают удерживать рубежи на всем направлениям, "а на отдельных направлениях контратакуют и заставляют противника отступать с потерями".

"Обо всех наших успехах мы пока не можем рассказать, чтобы не сорвать задуманное. Но поверьте, в свое время все станет известно", – заявили в Генштабе.