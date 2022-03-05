Первый удар по Украине российскими крылатыми ракетами во многих местах пришелся в макеты – Арестович

"У некоторых до сих пор присутствует настроение: наши успехи – временный фарт, нужно забирать выигрыш и договариваться с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Да нет же. Все это было предопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией. [...] Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся в макеты?", – написал он.
По словам советника главы ОП, многие военные в мире "в шоке от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство".
"И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные – это все трезвый и хладнокровный расчет, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии. Нам давали 48 часов лучшие военные мира. На 10-е сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба", – объяснил Арестович.
Он подчеркнул, что успехи Украины – закономерность.
"Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. Сочетание высочайшего уровня вооруженных сил и народного сопротивления перемелет здесь российскую военную машину. Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из 10-и путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним. Это займет время, но это не будет случайным успехом. Это результат нашей с вами общей работы. Всех нас. И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет", – заявил Арестович.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. После этого новых данных не озвучивали.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.