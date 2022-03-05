Шмыгаль назвал агонией России обстрелы оккупантами атомной электростанции и жилой инфраструктуры в Украине

Шмыгаль заявил, что все виновные в смертях украинцев будут наказаны Фото: kmu.gov.ua

"Девять дней тотального сопротивления. Ведутся ожесточенные бои, враг терпит огромные потери в человеческих ресурсах и в технике. Российская армия и ее высшие чины рассказывали о том, как они через неделю будут сбрасывать силы НАТО в Ла-Манш, а их солдаты бросают технику и сдаются в плен", – сказал он.

Премьер отметил, что бои идут в сотнях населенных пунктов, "и везде враг сталкивается с сопротивлением не только бойцов, но и всего населения".

"В агонии собственного поражения Россия предпринимает все более преступные действия. Наносит авиационные удары по жилым домам, больницам, школам и даже роддомам. [...] Ночью оккупант со всех сторон лупил по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар", – подчеркнул Шмыгаль.

Он рассказал, что в связи с обстрелом АЭС "срочно звонил руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и сообщил, что в агонии страха враг способен вызвать наиболее масштабную трагедию со времен аварии на Чернобыльской атомной станции".

"Радиация не имеет границ. Возможная зона поражения – весь мир. В очередной раз призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все пять атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и ГИЯР (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. – "ГОРДОН"). Это вопрос безопасности всего мира", – заявил Шмыгаль.

По его словам, все виновные в смертях украинцев, особенно гражданских, обязательно будут наказаны.