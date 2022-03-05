Шмыгаль назвал агонией России обстрелы оккупантами атомной электростанции и жилой инфраструктуры в Украине

"Девять дней тотального сопротивления. Ведутся ожесточенные бои, враг терпит огромные потери в человеческих ресурсах и в технике. Российская армия и ее высшие чины рассказывали о том, как они через неделю будут сбрасывать силы НАТО в Ла-Манш, а их солдаты бросают технику и сдаются в плен", – сказал он.
Премьер отметил, что бои идут в сотнях населенных пунктов, "и везде враг сталкивается с сопротивлением не только бойцов, но и всего населения".
"В агонии собственного поражения Россия предпринимает все более преступные действия. Наносит авиационные удары по жилым домам, больницам, школам и даже роддомам. [...] Ночью оккупант со всех сторон лупил по Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар", – подчеркнул Шмыгаль.
Он рассказал, что в связи с обстрелом АЭС "срочно звонил руководителю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и сообщил, что в агонии страха враг способен вызвать наиболее масштабную трагедию со времен аварии на Чернобыльской атомной станции".
"Радиация не имеет границ. Возможная зона поражения – весь мир. В очередной раз призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все пять атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и ГИЯР (Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. – "ГОРДОН"). Это вопрос безопасности всего мира", – заявил Шмыгаль.
По его словам, все виновные в смертях украинцев, особенно гражданских, обязательно будут наказаны.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.