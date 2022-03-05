"Радиация не имеет границ". Шмыгаль призывал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС

Шмыгаль сказал Гросси, что "в агонии страха враг способен вызвать наиболее масштабную трагедию со времен аварии на Чернобыльской атомной станции".

"Радиация не имеет границ. Возможная зона поражения – весь мир. В очередной раз призываю международное сообщество в лице МАГАТЭ и ЕС обеспечить прибытие на все пять атомных станций Украины миротворческих групп в составе представителей ЕС, МАГАТЭ и Госинспекции ядерного регулирования Украины. Это вопрос безопасности всего мира!" – сказал Шмыгаль.

Контекст:

Запорожская АЭС расположена на берегу Каховского водохранилища. Ежегодно станция, имеющая шесть энергоблоков, генерирует пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине, сообщается на сайте "Энергоатома".

26 февраля советник главы МВД Украины Вадим Денисенко сообщал, что российские военные подошли к Энергодару и разместили "Грады", направленные в том числе на Запорожскую АЭС.

3 марта российские захватчики обстреляли Энергодар и смогли проникнуть в город. Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают станцию и там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок.

Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, уровень радиационного фона находится в пределах нормы. Эту же информацию регулятор передал Международному агентству по атомной энергии. Украина сообщила МАГАТЭ, что пожар на АЭС не затронул основное оборудование, "персонал станции принимает меры по ликвидации последствий", рассказали в организации.

Президент Украины Владимир Зеленский записал экстренное видеообращение, в котором призвал мир "проснуться" и отреагировать на действия России. "Ни одна страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Впервые в нашей истории, в истории человечества государство-террорист прибегло и к ядерному террору, – заявил президент. – Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, это конец всем, конец Европе. Это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска".

4 марта утром пожар на Запорожской АЭС был ликвидирован украинскими спасателями.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 4 марта сообщила, что оккупанты взяли под контроль площадку АЭС. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил, что россияне контролируют станцию частично.

В МВД потом проинформировали: ситуация в Энергодаре меняется динамично, по состоянию на день 4 марта россияне контролировали периметр ЗАЭС, управление станцией было под контролем Украины.

Это вторая АЭС в Украине, которую атакуют российские оккупанты. 24 февраля, в первый день вторжения, они захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и теперь подвергаются воздействию радиации, сообщали в НАН.