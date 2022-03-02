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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты подвергаются значительному облучению в зоне ЧАЭС – НАН Украины

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Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и сами же теперь облучаются, объяснили в центре
Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и сами же теперь облучаются, объяснили в центре
Фото: Енергоатом / Telegram

Российские оккупационные войска, которые вошли в зону ЧАЭС, подвергаются воздействию радиации. Об этом Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (госпредприятие в структуре Национальной академии наук) проинформировал 1 марта в Facebook.

Ученые объяснили, что территория зоны отчуждения является плоскостным источником, на котором неравномерно распределено огромное количество радиоактивных веществ – в донных отложениях, почве, поверхностном загрязнении домов, конструкций находятся тысячи кюри радионуклидов. 

"В течение трех десятилетий лучшие специалисты страны выстраивали и эксплуатировали надежную систему правил и процедур для содержания радионуклидов в пределах территории зоны отчуждения и контроля за их миграцией, и происходящее сейчас является варварским ее уничтожением. Абсурдности ситуации добавляет то, что "пришельцы", похоже, не осознают, что сами являются той критической группой, которая больше всего облучается", – говорится в релизе. 

Российские войска прошли по запрещенным для передвижения маршрутам на территории зоны ЧАЭС на тяжелой технике, подняли слой загрязненной почвы и пыли и спровоцировали ухудшение радиационной обстановки в зоне отчуждения, подчеркнули в центре. Это изменение фиксировалось и передавалось автоматизированной системой радиационного контроля до того, как были перебиты интернет-кабеля, уточнили ученые. 

Суммарная активность в зоне отчуждения изменена не была, а радиационные последствия остались в пределах ее территории, за исключением радиоактивного загрязнения, вынесенного на военной технике, отмечают ученые. 

"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", – резюмировали авторы релиза. 

Также в центре разъяснили, что объекты на ЧАЭС, где хранятся отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, защищены от ряда угроз.

"Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) отвечает требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волне, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, движущихся со смерчем, аналогичных ударам снарядов до 200 мм. Важно, что ХОЯТ-2 сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения. Также, согласно проекту, в случае разрушения сборок с выходом топлива ни на ХОЯТ-1, ни на ХОЯТ-2 невозможно превышение допустимого коэффициента размножения нейтронов, то есть возникновение цепной реакции", – сообщили в центре. 

https://www.facebook.com/sstc.com.ua/posts/264257235878989

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

В первый день вторжения оккупанты захватили ЧАЭС и взяли в заложники персонал. "После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", – сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По данным МВД, оккупационные войска вторглись в зону ЧАЭС со стороны Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время обороны украинские военнослужащие "отдавали жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась".

25 февраля в зоне отчуждения ЧАЭС зафиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения, сообщила пресс-служба Госинспекции ядерного регулирования Украины. "Такие колебания показателей датчиков АСКРО специалисты экоцентра связывают с нарушением верхнего слоя почвы в результате движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли", – отметили в ведомстве. В инспекции подчеркнули, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС остается без изменений.

Украина проинформировала МАГАТЭ о захвате ЧАЭС оккупантами, попросила агентство наложить санкции на атомные технологии РФ и провести международный аудит ядерных запасов, сообщило 26 февраля агентство "Интерфакс-Украина".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ядерное топливо, радиация, вторжение, конфайнмент, ЧАЭС, радиоактивные отходы, война России против Украины, онкология, военнослужащий
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