Российские оккупанты подвергаются значительному облучению в зоне ЧАЭС – НАН Украины

Оккупанты прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и сами же теперь облучаются, объяснили в центре Фото: Енергоатом / Telegram

Ученые объяснили, что территория зоны отчуждения является плоскостным источником, на котором неравномерно распределено огромное количество радиоактивных веществ – в донных отложениях, почве, поверхностном загрязнении домов, конструкций находятся тысячи кюри радионуклидов.

"В течение трех десятилетий лучшие специалисты страны выстраивали и эксплуатировали надежную систему правил и процедур для содержания радионуклидов в пределах территории зоны отчуждения и контроля за их миграцией, и происходящее сейчас является варварским ее уничтожением. Абсурдности ситуации добавляет то, что "пришельцы", похоже, не осознают, что сами являются той критической группой, которая больше всего облучается", – говорится в релизе.

Российские войска прошли по запрещенным для передвижения маршрутам на территории зоны ЧАЭС на тяжелой технике, подняли слой загрязненной почвы и пыли и спровоцировали ухудшение радиационной обстановки в зоне отчуждения, подчеркнули в центре. Это изменение фиксировалось и передавалось автоматизированной системой радиационного контроля до того, как были перебиты интернет-кабеля, уточнили ученые.

Суммарная активность в зоне отчуждения изменена не была, а радиационные последствия остались в пределах ее территории, за исключением радиоактивного загрязнения, вынесенного на военной технике, отмечают ученые.

"Находясь в зоне отчуждения сейчас и явно не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Невежество и непонимание опасностей, пренебрежение правилами, соглашениями и конвенциями часто приводят к досадному самоубийству", – резюмировали авторы релиза.

Также в центре разъяснили, что объекты на ЧАЭС, где хранятся отработанное ядерное топливо и радиоактивные отходы, защищены от ряда угроз.

"Новое хранилище отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) отвечает требованиям прочности по сохранению целостности при падении самолета и воздушной ударной волне, также выдерживает смерчи и удары жестких объектов, движущихся со смерчем, аналогичных ударам снарядов до 200 мм. Важно, что ХОЯТ-2 сконструирован таким образом, что температурное воздействие внешних пожаров на него невозможно. Даже в тяжелом случае, если защитные барьеры будут пробиты, радиационные последствия такой аварии не будут распространены за пределы зоны отчуждения. Также, согласно проекту, в случае разрушения сборок с выходом топлива ни на ХОЯТ-1, ни на ХОЯТ-2 невозможно превышение допустимого коэффициента размножения нейтронов, то есть возникновение цепной реакции", – сообщили в центре.