В Харьковской области украинские военные перешли в контрнаступление − ОВА

Власти Харьковской области заявили, что в регионе уничтожено столько техники противника, что ее хватило бы на армии нескольких стран Фото: Андрей Мариенко / УНИАН

"Наши Вооруженные силы заняли очень серьезные позиции. Они выдержали нападение от агрессора и сейчас они не только дают отпор, но и уже перешли к контрнаступлению. К примеру, линию врага они отодвинули в сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции на государственной границе", – сказал Синегубов.

Похожая ситуация, по его словам, сложилась на дергачевским направлении.

"Враг практически потерял все свои наступательные ресурсы, он своей бронированной техникой так массированно уже не идет. Просто прощупывает [ситуацию]: вышло 4−5 танков, их наши Вооруженные силы уничтожили − и все, они разбежались", − сказал Синегубов.

В Telegram-канале глава ОВА уточнил, что на линию государственной границы Украины в Сумской области вышли пограничники 5-го пограничного отряда совместно с Вооруженными силами Украины.

Синегубов отметил, что силы обороны Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности.

"Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Харьковчане за семь дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники! Враг, понимая невозможность взять город, коварно наносит ракетные и бомбовые удары больших высот вне действия нашей противовоздушной обороны", − написал глава ОВА.

Он считает, что оккупанты уже скоро будут за пределами Харьковской области.

Харьковская область − одна из наиболее пострадавших в этой войне. Боевые действия в ней ведутся с 24 февраля. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что оккупанты хотят окружить Киев и Харьков. 4 марта полиция сообщила, что в Харьковской области с начала российского вторжения погибло 188 человек, 122 из них – гражданские.