Совет ООН по правам человека учредил комиссию по расследованию нарушений в Украине

Евгения Филипенко (вторая справа) заявила, что общий долг всего Совета ООН по правам человека – задокументировать преступления РФ и помочь привлечь виновных к ответственности Фото: EPA

За резолюцию, представленную Украиной, проголосовали 32 страны. 13 стран воздержались, Россия и Эритрея проголосовали против.

Члены совета призвали к "быстрому и поддающемуся проверке" выводу войск и вооруженных групп Российской Федерации с территории Украины и беспрепятственному обеспечению гуманитарной помощью всех нуждающихся.

"Мандат независимой международной комиссии будет включать расследование всех предполагаемых нарушений, злоупотреблений и связанных с ними преступлений, а также вынесение рекомендаций относительно мер привлечения к ответственности", – сказано в сообщении.

Посол Украины в Женеве Евгения Филипенко заявила, что общий долг всего Совета ООН по правам человека – задокументировать преступления РФ и помочь привлечь виновных к ответственности. "Это единственный способ гарантировать, что такое вопиющее пренебрежение правами человека никогда не повторится ни в одной точке мира", – сказала дипломат.

Представитель РФ на заседании Евгений Устинов выступил против создания комиссии и сказал, что это "просто трата ресурсов". "Однако вряд ли это будет беспокоить соавторов резолюции, которые будут использовать любые средства, чтобы обвинить в случившемся Россию", – сказал он.

Решение об учреждении комиссии прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", – написал глава государства в Twitter.