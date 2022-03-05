Совет ООН по правам человека учредил комиссию по расследованию нарушений в Украине

За резолюцию, представленную Украиной, проголосовали 32 страны. 13 стран воздержались, Россия и Эритрея проголосовали против.
Члены совета призвали к "быстрому и поддающемуся проверке" выводу войск и вооруженных групп Российской Федерации с территории Украины и беспрепятственному обеспечению гуманитарной помощью всех нуждающихся.
"Мандат независимой международной комиссии будет включать расследование всех предполагаемых нарушений, злоупотреблений и связанных с ними преступлений, а также вынесение рекомендаций относительно мер привлечения к ответственности", – сказано в сообщении.
Посол Украины в Женеве Евгения Филипенко заявила, что общий долг всего Совета ООН по правам человека – задокументировать преступления РФ и помочь привлечь виновных к ответственности. "Это единственный способ гарантировать, что такое вопиющее пренебрежение правами человека никогда не повторится ни в одной точке мира", – сказала дипломат.
Представитель РФ на заседании Евгений Устинов выступил против создания комиссии и сказал, что это "просто трата ресурсов". "Однако вряд ли это будет беспокоить соавторов резолюции, которые будут использовать любые средства, чтобы обвинить в случившемся Россию", – сказал он.
Решение об учреждении комиссии прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", – написал глава государства в Twitter.
Вітаю заснування Радою #ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.