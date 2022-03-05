"Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут". Тростянец оккупировала российская армия – глава Сумской ОГА

По его словам, жители города не могут купить продукты – все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город извне, чтобы помочь людям.
"Сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. "Скорую" из других населенных пунктов не пускают", – говорится в сообщении.
На странице Тростянецкого горсовета со ссылкой на Живицкого сообщается, что по состоянию на 3 марта Тростянец оказался на грани гуманитарной катастрофы.
"Наш Тростянец превратили в ад: россияне оккупировали железнодорожный вокзал, там разместили свою технику и расстреляли украинский флаг. Из-за оккупации железной дороги мы не можем доставлять гуманитарные грузы, нельзя вывезти людей. Нельзя пригнать вагоны-рефрижераторы для хранения трупов российских военных. Российские орки грабят и мародерят: все продуктовые магазины опустошены", – говорится в сообщении.
Отмечалось, что по центральным улицам Тростянца ездят российские БТР, а военные с автоматами патрулируют улицы города.
"Также оккупанты не дают возможности забирать трупы с улиц. Около 10 тел мирных жителей города привезли в больницу – это те, что удалось забрать. Количество убитых посчитать невозможно, потому что тела находятся на улицах, и местные жители, чтобы убрать их с улиц, забирают трупы домой. Тростянчане складывают их у себя в погребах, сараях, чтобы хоть как-то сохранить. Чтобы собаки не поели тела мирных жителей на улицах", – рассказали в горсовете.
Отмечается, что пока жители снабжены едой, хлеб выпекают, раздают и развозят бесплатно. Коммунальные службы, несмотря на опасность, работают.
Мэр Тростянца Юрий Бова добавил к этому, что оккупанты ограбили склад шоколадной фабрики, угнали коммунальные автобусы и расставили их по городу, а в здании полиции разместили свой штаб, который окружили бронетехникой и патрулями.
"Почему? Потому что рядом пять этажей с мирными жителями, которым приказали быть дома. Так называемый живой щит", – написал Бова.
Живицкий 1 марта заявил, что в область зашло уже более 10 тыс. единиц техники оккупантов, и потребовал от властей поддержки.
Вечером 1 марта, по словам Живицкого, в Сумской области начал работать беспилотник Bayraktar, он уничтожил почти 200 единиц техники врага.
В сводке Офиса президента Украины на утро 4 марта говорится, что в Сумской области – критическая ситуация, "Ахтырский район – ад. Уничтожен Тростянец".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.