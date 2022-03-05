"Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут". Тростянец оккупировала российская армия – глава Сумской ОГА

По его словам, жители города не могут купить продукты – все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город извне, чтобы помочь людям.

"Сейчас оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. "Скорую" из других населенных пунктов не пускают", – говорится в сообщении.

На странице Тростянецкого горсовета со ссылкой на Живицкого сообщается, что по состоянию на 3 марта Тростянец оказался на грани гуманитарной катастрофы.

"Наш Тростянец превратили в ад: россияне оккупировали железнодорожный вокзал, там разместили свою технику и расстреляли украинский флаг. Из-за оккупации железной дороги мы не можем доставлять гуманитарные грузы, нельзя вывезти людей. Нельзя пригнать вагоны-рефрижераторы для хранения трупов российских военных. Российские орки грабят и мародерят: все продуктовые магазины опустошены", – говорится в сообщении.

Отмечалось, что по центральным улицам Тростянца ездят российские БТР, а военные с автоматами патрулируют улицы города.

"Также оккупанты не дают возможности забирать трупы с улиц. Около 10 тел мирных жителей города привезли в больницу – это те, что удалось забрать. Количество убитых посчитать невозможно, потому что тела находятся на улицах, и местные жители, чтобы убрать их с улиц, забирают трупы домой. Тростянчане складывают их у себя в погребах, сараях, чтобы хоть как-то сохранить. Чтобы собаки не поели тела мирных жителей на улицах", – рассказали в горсовете.

Отмечается, что пока жители снабжены едой, хлеб выпекают, раздают и развозят бесплатно. Коммунальные службы, несмотря на опасность, работают.

Мэр Тростянца Юрий Бова добавил к этому, что оккупанты ограбили склад шоколадной фабрики, угнали коммунальные автобусы и расставили их по городу, а в здании полиции разместили свой штаб, который окружили бронетехникой и патрулями.

"Почему? Потому что рядом пять этажей с мирными жителями, которым приказали быть дома. Так называемый живой щит", – написал Бова.

Живицкий 1 марта заявил, что в область зашло уже более 10 тыс. единиц техники оккупантов, и потребовал от властей поддержки.

Вечером 1 марта, по словам Живицкого, в Сумской области начал работать беспилотник Bayraktar, он уничтожил почти 200 единиц техники врага.

В сводке Офиса президента Украины на утро 4 марта говорится, что в Сумской области – критическая ситуация, "Ахтырский район – ад. Уничтожен Тростянец".