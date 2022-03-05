Штаб ООС: Мариуполь девятый день сражается с российской ордой, уничтожено более 30 единиц бронетехники и более 100 человек пехоты

"Мариуполь девятый день сражается с российской ордой. Идут тяжелые бои... Враг яростно уничтожает город, который отказался принимать его с хлебом-солью, чтобы украинские защитники отчаялись и перестали сопротивляться. Однако этого не произойдет", – заявили в штабе.

Отмечается, что российским колоннам противостоят Вооруженные силы Украины, полк "Азов", Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ и простые мариупольцы.

За эту неделю защитниками Мариуполя, по данным штаба, были уничтожены более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, "Тигров", автозаправщиков и т.д. Кроме этого, обезврежены более 100 человек пехоты и две разведывательные группы захватчиков. В тылах оккупантов успешно работают украинские разведывательные группы.

"Мариуполь стоит! Мариуполь – это Украина!" – подытожили в штабе.