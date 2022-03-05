Штаб ООС: Мариуполь девятый день сражается с российской ордой, уничтожено более 30 единиц бронетехники и более 100 человек пехоты

"Мариуполь девятый день сражается с российской ордой. Идут тяжелые бои... Враг яростно уничтожает город, который отказался принимать его с хлебом-солью, чтобы украинские защитники отчаялись и перестали сопротивляться. Однако этого не произойдет", – заявили в штабе.
Отмечается, что российским колоннам противостоят Вооруженные силы Украины, полк "Азов", Национальная гвардия, пограничники, территориальная оборона, СБУ и простые мариупольцы.
За эту неделю защитниками Мариуполя, по данным штаба, были уничтожены более 30 единиц вражеской бронетехники: танков, БМП, "Тигров", автозаправщиков и т.д. Кроме этого, обезврежены более 100 человек пехоты и две разведывательные группы захватчиков. В тылах оккупантов успешно работают украинские разведывательные группы.
"Мариуполь стоит! Мариуполь – это Украина!" – подытожили в штабе.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали более 350 мирных жителей (более свежих данных власти не публиковали), ранения получили более 2 тыс. человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, а экономика оказалась на грани дефолта.