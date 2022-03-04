Защитники Мариуполя отразили уже четвертую атаку с восточного и западного направлений – полк "Азов"

Полк "Азов": Сейчас важно удержать Мариуполь. Ведь это последний город, не дающий создать сухопутный коридор из России в Крым Фото: Sergiy Isakov / Facebook

"Защитники Мариуполя отразили уже четвертую атаку с восточного и западного направлений. Мы уничтожили несколько единиц бронетехники. Враг отступил для перегруппировки и возобновления атаки на Мариуполь", – отметили в "Азове".

Заместитель командира полка "Азов" с позывным Калина обратился к Украине с призывом поддержать оборону города.

"Преимущественная по численности группировка пытается прорвать линию обороны и ворваться в город. Сейчас важно удержать Мариуполь. Ведь это последний город, не дающий создать сухопутный коридор из России в Крым. Важно понимать всем как в Украине, так и во всем мире – Мариуполь нельзя потерять. Ведь это последняя крепость Украины на Приазовье. Потеряем Мариуполь – потеряем всю Украину!" – подчеркнул он.