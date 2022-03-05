Россия потребовала удалить Telegram-ботов для поиска погибших и пленных военных РФ

Ведомство считает, что такие Telegram-боты "нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей". Роскомнадзор уверяет, что собранная информация "может быть использована для противоправных действий".
"Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов. Кроме того, информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников", – говорится в сообщении.
28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Он занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных. В центр можно круглосуточно обратиться по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и на почту [email protected]
Также работает сервис "Ищу своих" для этих же целей. Им можно воспользоваться через Telegram-канал (https://t.me/rf200_now/79), чат-бот в Telegram: @rf200_info_bot, сайт (https://200rf.com) и форму для поиска (https://bit.ly/3hrAjGA).
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих. После этого новых данных не озвучивали.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.