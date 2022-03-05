Россия потребовала удалить Telegram-ботов для поиска погибших и пленных военных РФ

Роскомнадзор заявил, что Telegram-боты "нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей" Фото: depositphotos.com

Ведомство считает, что такие Telegram-боты "нацелены на сбор достоверных данных о военнослужащих и членах их семей". Роскомнадзор уверяет, что собранная информация "может быть использована для противоправных действий".

"Роскомнадзор направил в Telegram требования об удалении выявленных интернет-ресурсов. Кроме того, информация направлена в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников", – говорится в сообщении.

28 февраля в Украине заработал Объединенный центр по поиску и освобождению пленных. Он занимается освобождением и возвращением на родину как украинских, так и российских пленных. В центр можно круглосуточно обратиться по телефонам +38 067 650 83 32, +38 098 087 36 01 и на почту [email protected]

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