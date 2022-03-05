Украина опубликовала списки пленных российских солдат, которых их матери могут забрать в Киеве

Геращенко опубликовал памятку, как российским матерям забрать своих сыновей, попавших в плен Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Таких списков, как и списков погибших солдат-оккупантов, будет еще очень много. И вы знаете кто в этом виноват, – [президент РФ Владимир] Путин! Матери России, приезжайте в Киев и забирайте ваших сыновей", – написал он.

2 марта Геращеко отмечал, что принято решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев.

Что нужно сделать, чтобы вернуть своего сына из плена:

1. Узнать, находится ваш сын в плену или погиб. Для этого нужно зайти в Telegram-канал "Груз 200".

Или позвонить на горячую телефонную линию Министерства обороны Украины "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны.

+38 089 420 18 60;

+38 089 420 18 61;

+38 089 420 18 62.

Или написать на почту: [email protected]

2. Затем, если вы получили подтверждение, что ваш сын находится в плену, нужно добраться до Киева. Это можно сделать только таким способом: