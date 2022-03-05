Российские оккупанты нарушили договоренности о режиме тишины для эвакуации людей

По ее словам, захватчики начали обстреливать Волноваху в 11.45, хотя были договоренности о создании с 9.00 двух гуманитарных коридоров. Обстрел ведется из тяжелого вооружения.

"Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не соблюла взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха", – сказала вице-премьер Украины.

Она заявила также о ведении захватчиками боевых действий в районе населенных пунктов Пологи и Орехово, которые делают невозможным эвакуацию людей из Мариуполя в Запорожье.

Верещук потребовала от российской стороны "прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора, чтобы дети, женщины и пожилые люди смогли покинуть населенные пункты".

Мариупольский горсовет уже объявил о переносе эвакуации.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится. Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий", – сказано в сообщении.

В мэрии отметили, что идут переговоры с РФ "об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора".

1 марта Верещук заявляла, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.

5 марта Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области. Эвакуация людей планируется по двум маршрутам, оба – в Запорожье.

По словам Верещук, оккупанты используют режим прекращения огня для продвижения вперед.