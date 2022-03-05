Российские оккупанты нарушили договоренности о режиме тишины для эвакуации людей

По ее словам, захватчики начали обстреливать Волноваху в 11.45, хотя были договоренности о создании с 9.00 двух гуманитарных коридоров. Обстрел ведется из тяжелого вооружения.
"Я констатирую тот факт, что Россия нарушила договоренности даже при посредничестве Красного Креста, не соблюла взятых на себя обязательств и обстреливает город Волноваха", – сказала вице-премьер Украины.
Она заявила также о ведении захватчиками боевых действий в районе населенных пунктов Пологи и Орехово, которые делают невозможным эвакуацию людей из Мариуполя в Запорожье.
Верещук потребовала от российской стороны "прекратить обстрелы, вернуть режим прекращения огня и дать возможность сформировать колонны гуманитарного коридора, чтобы дети, женщины и пожилые люди смогли покинуть населенные пункты".
Мариупольский горсовет уже объявил о переносе эвакуации.
"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится. Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий", – сказано в сообщении.
В мэрии отметили, что идут переговоры с РФ "об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора".
1 марта Верещук заявляла, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.
5 марта Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области. Эвакуация людей планируется по двум маршрутам, оба – в Запорожье.
По словам Верещук, оккупанты используют режим прекращения огня для продвижения вперед.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.