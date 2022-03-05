"Это только начало". Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах в Мариуполе и Волновахе

"РИА Новости" сообщает со ссылкой на минобороны РФ, что с 10.00 по московскому времени (9.00 по Киеву) российская сторона объявляет режим тишины, "открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи".

Решение якобы согласовано с украинской стороной.

Подоляк прокомментировал ситуацию Общественному.

"Да, информацию подтверждаем. Что касается количества городов, то это только начало. Отрабатывается рабочая модель, после чего постепенно в перечень мест для эвакуации будут добавляться другие города и села", – сказал он.

Об эвакуации сообщил и Мариупольский горсовет.

"Всего будет несколько этапов эвакуации на протяжении нескольких дней для того, чтобы каждый желающий мог выехать", – уведомили там.

В районах Волновахи и Мариуполя продолжаются бои. Мирное население ранее не могло покинуть города из-за позиции оккупантов.