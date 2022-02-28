В Херсонской области договорились с оккупантами об эвакуации части населения

Коваленко подтвердил информацию, что в Новой Каховке много российских военных Фото: Новокаховська міська територіальна громада / Facebook

"Пока все готовим. Автобусы наши коммунальные, договорились также с общежитиями, об определенном количестве продуктов питания", – отметил Коваленко.

Также он подтвердил информацию, что в городе много российских военных: "Они в городе. Время от времени слышим стрельбу. Ну у нас здесь Каховская ГЭС. К сожалению, это так".

Информации, как будут разворачиваться события дальше, у мэра Новой Каховки нет.

"Это не мое дело. Я должен умерших похоронить, решать вопросы, как получить инсулин, хлеб, как отремонтировать... Таких вопросов каждый день очень много, и обычных схем для их решения уже нет", – добавил городской голова.

Также он отметил, что в больницах сейчас хватает медикаментов, проблемы существуют только с лекарством для жителей.

Новокаховская городская территориальная община сообщила в Facebook, что из сел Веселое и Козацкое уже эвакуировали первых 30 человек. Они самостоятельно пришли к Каховской ГЭС. Военные переправили их транспортом в Новую Каховку и передали властям.