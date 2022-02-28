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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области договорились с оккупантами об эвакуации части населения

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Коваленко подтвердил информацию, что в Новой Каховке много российских военных
Коваленко подтвердил информацию, что в Новой Каховке много российских военных
Фото: Новокаховська міська територіальна громада / Facebook

Мэр Новой Каховки в Херсонской области Владимир Коваленко договорился с российскими войсками об эвакуации граждан из двух населенных пунктов Новокаховского района – сел Козацкое и Веселое. Об этом он сказал в комментарии hromadske.

"Пока все готовим. Автобусы наши коммунальные, договорились также с общежитиями, об определенном количестве продуктов питания", – отметил Коваленко.

Также он подтвердил информацию, что в городе много российских военных: "Они в городе. Время от времени слышим стрельбу. Ну у нас здесь Каховская ГЭС. К сожалению, это так".

Информации, как будут разворачиваться события дальше, у мэра Новой Каховки нет.

"Это не мое дело. Я должен умерших похоронить, решать вопросы, как получить инсулин, хлеб, как отремонтировать... Таких вопросов каждый день очень много, и обычных схем для их решения уже нет", – добавил городской голова.

Также он отметил, что в больницах сейчас хватает медикаментов, проблемы существуют только с лекарством для жителей. 

Новокаховская городская территориальная община сообщила в Facebook, что из сел Веселое и Козацкое уже эвакуировали первых 30 человек. Они самостоятельно пришли к Каховской ГЭС. Военные переправили их транспортом в Новую Каховку и передали властям.

https://www.facebook.com/Nova.Kahovka.Gromada/posts/310853817776232

Контекст:

Часть территории Херсонской области оккупирована Россией с начала войны, 24 февраля. Захвачены Гениченский район, Новая Каховка, Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.

25 февраля в ОГА заявили, что оккупанты прорвали оборону Херсона, но Генштаб заверил, что город под контролем Украины.

hromadske 27 февраля опубликовало рассказы местных жителей Херсонской области о ситуации в регионе. В селах Веселое и Козацкое, которые находятся возле Каховской ГЭС, несколько дней шли бои. По состоянию на вечер 27 февраля в районе этих сел бои продолжались, сообщала Херсонская ОГА.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Херсонская область, война России против Украины, Новая Каховка
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