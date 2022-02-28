МВФ предварительно готов предоставить Украине около $1,4 млрд – глава НБУ

По его словам, окончательное решение должен принять совет директоров МВФ.

"Цифра для нас около 1 млрд [специальных прав заимствования], около $1,4 млрд, на которые мы можем рассчитывать очень быстро. Вчера-позавчера мы начали очень активную коммуникацию с МВФ совместно с Минфином. Пока что есть предварительная [договоренность]. Я обратился с письмом к МВФ", – сказал Шевченко.

Глава Нацбанка пояснил, что RFI – это инструмент быстрой поддержки, однако не уточнил деталей.

"Пока что все выглядит так: нам нужно очень быстро получить эти деньги и переходить к новой программе, где мы будем настаивать, чтобы первый транш, который предоставляется безусловно, был как можно большим", – пояснил Кирилл Шевченко.