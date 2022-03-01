"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор

"Сегодня утром после новостей про Харьков я начала звонить своим подругам. И я услышала Любу, которая уже несколько дней находится в укрытии со своими детьми. От имени всех женщин Харькова она попросила меня обратиться к тем, у кого есть сила и власть, помочь им в создании гуманитарного коридора. У них нет воды, лекарств, еды. Разрушен не только город – разрушена уже сила людей", – сказала в кадре Фреймут.

Текст обращения ведущая опубликовала в подписи.

"Мы, женщины и дети города Харькова, обращаемся ко всем правительствам и ко всем Высоким договорным сторонам, ратифицировавшим Конвенцию о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12 августа 1949 года). Харьков подвергается обстрелу вражеской армии, прямо нарушающей принципы международного права. Принцип различия, согласно которому находящиеся в конфликте стороны должны всегда различать гражданское население и комбатантов, а также гражданские и военные объекты и соответственно направлять свои действия только против военных объектов. Нарушается также принцип соизмеримости (пропорциональности). Со стороны агрессора идут целенаправленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, что приводит к многочисленным потерям жизней среди гражданского населения города, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам. Агрессор применяет системы залпового огня, такие как "Град", "Смерч". В большинстве случаев они разрушают жилые дома, школы, детские сады и больницы. Кроме "неразборчивого" огня, попадающего в гражданское население, мы видим также умышленные обстрелы больниц, школ, водопроводов, газопроводов и других объектов социальной инфрастурктуры. Согласно ст. 35 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, любое лицо, находящееся под защитой, которое захотело покинуть территорию в начале или во время конфликта, будет иметь право это сделать. Просим помощи в решении вопроса эвакуации с территории города Харькова женщин и детей, для чего просим создать для них зеленый коридор".