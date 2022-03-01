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01 марта, 2022
 
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"У них нет воды, лекарств, еды". Фреймут записала обращение от имени женщин и детей Харькова, которые просят создать гуманитарный коридор

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Фреймут: Разрушен не только город разрушена уже сила людей
Фреймут: Разрушен не только город – разрушена уже сила людей
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская ведущая Ольга Фреймут 1 марта на своей странице в Instagram опубликовала видео, в котором рассказала о разговоре с подругой из обстрелянного российскими оккупантами Харькова, а также о просьбе женщин и детей города создать для них зеленый коридор.

"Сегодня утром после новостей про Харьков я начала звонить своим подругам. И я услышала Любу, которая уже несколько дней находится в укрытии со своими детьми. От имени всех женщин Харькова она попросила меня обратиться к тем, у кого есть сила и власть, помочь им в создании гуманитарного коридора. У них нет воды, лекарств, еды. Разрушен не только город – разрушена уже сила людей", – сказала в кадре Фреймут.

Текст обращения ведущая опубликовала в подписи.

"Мы, женщины и дети города Харькова, обращаемся ко всем правительствам и ко всем Высоким договорным сторонам, ратифицировавшим Конвенцию о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12 августа 1949 года). Харьков подвергается обстрелу вражеской армии, прямо нарушающей принципы международного права. Принцип различия, согласно которому находящиеся в конфликте стороны должны всегда различать гражданское население и комбатантов, а также гражданские и военные объекты и соответственно направлять свои действия только против военных объектов. Нарушается также принцип соизмеримости (пропорциональности). Со стороны агрессора идут целенаправленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, что приводит к многочисленным потерям жизней среди гражданского населения города, ранения гражданских лиц и ущерб гражданским объектам. Агрессор применяет системы залпового огня, такие как "Град", "Смерч". В большинстве случаев они разрушают жилые дома, школы, детские сады и больницы. Кроме "неразборчивого" огня, попадающего в гражданское население, мы видим также умышленные обстрелы больниц, школ, водопроводов, газопроводов и других объектов социальной инфрастурктуры. Согласно ст. 35 Конвенции о защите гражданского населения во время войны, любое лицо, находящееся под защитой, которое захотело покинуть территорию в начале или во время конфликта, будет иметь право это сделать. Просим помощи в решении вопроса эвакуации с территории города Харькова женщин и детей, для чего просим создать для них зеленый коридор".

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

По данным Минобороны на 28 февраля, общие потери российских оккупантов составили 5,3 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Теги: Харьков, правительство, лекарства, нападение, помощь, эвакуация, гуманитарный коридор, дети, обстрелы, ущерб, Ольга Фреймут, школы, женщины, конвенция, власть, ранение, население, детские сады, обращение
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