"Испытание на жизнь". Тина Кароль обратилась к фанам из Украины и других стран, включая РФ

Тина Кароль: Мы выстоим и сохраним жизнь. Мир прекрасен, жизнь прекрасна Фото: tinakarol_fantina / Instagram

"Мои свои, испытание на жизнь. Я готовила вам сюрпризы в этом и следующем месяце, все отменила. Послушайте, я хочу прикоснуться к вашим рукам и заглянуть в ваши глаза, спеть и рыдать вместе. Мы выстоим и сохраним жизнь. Мир прекрасен, жизнь прекрасна", – написала она.

Певица попросила своих поклонниках не из Украины быть осторожными на митингах, но не молчать о правде и помочь.

"Они не на тех напали! Смелости и веры в себя, в свое желание жить свободно", – обратилась она к фанам из Украины.

Тина Кроль призвала делать флешмбы в поддержку Украины по всему миру.

"Вы не склоняйте головы виновато, будьте в наших рядах вестниками правды", – обратилась она к своим поклонникам из РФ.