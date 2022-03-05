Оккупанты подорвали рельсы в направлении Ирпеня

"Попадание вражеского снаряда повредило пути в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе пятивагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзалізниці" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число спасенных составляет 1,26 млн человек", – сказано в сообщении "Укрзалізниці".
Член наблюдательного совета госкомпании Сергей Лещенко добавил в своем Telegram, что это первый случай разрушения инфраструктуры, необходимой для эвакуации.
"Враг впервые начал атаковать гуманитарную инфраструктуру – подрыв колеи в направлении Ирпеня. По пути должен был подаваться эвакуационный рейс для спасения жителей города, который атакуют оккупанты. Сошли два вагона. Теперь эвакуация будет осуществляться из другой точки", – написал Лещенко.
В Киевской области в связи с вооруженным вторжением России сейчас напряженная ситуация, боевые действия идут под Макаровым, город постоянно под обстрелом. В Буче, Ирпене, Гостомеле идут бои.
В Офисе президента подчеркивают, что многим областям срочно требуются гуманитарные коридоры.
"Именно о совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для доставки медикаментов и продуктов в места наиболее ожесточенных боев [украинская делегация] договорилась с россиянами 3 марта", – отметили в ОП.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.