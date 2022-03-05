Оккупанты подорвали рельсы в направлении Ирпеня

"Попадание вражеского снаряда повредило пути в направлении Ирпеня. Фиксируем схождение двух пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе пятивагонного поезда. Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзалізниці" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику, общее число спасенных составляет 1,26 млн человек", – сказано в сообщении "Укрзалізниці".

Член наблюдательного совета госкомпании Сергей Лещенко добавил в своем Telegram, что это первый случай разрушения инфраструктуры, необходимой для эвакуации.

"Враг впервые начал атаковать гуманитарную инфраструктуру – подрыв колеи в направлении Ирпеня. По пути должен был подаваться эвакуационный рейс для спасения жителей города, который атакуют оккупанты. Сошли два вагона. Теперь эвакуация будет осуществляться из другой точки", – написал Лещенко.