"Великая" армия РФ оказалась способной нападать только на мирное население. Тактика испуганных шакалов – Резников

"Благодаря всему нашему народу планы Кремля за двое суток покорить украинцев, захватить крупные города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились. Да, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует только небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов", – написал он.

По словам министра, из-за сопротивления украинцев Россия меняет тактику.

"На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал", – объяснил Резников.

Министр отметил, что вражеская авиация занимается бомбардировкой жилых кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе такой критически важной и опасной, как атомные электростанции.

"Великая" армия показала настоящее нутро террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей – это тактика испуганных шакалов", – считает он.