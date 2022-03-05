"Великая" армия РФ оказалась способной нападать только на мирное население. Тактика испуганных шакалов – Резников

"Благодаря всему нашему народу планы Кремля за двое суток покорить украинцев, захватить крупные города, сместить руководство государства и присоединить Украину к России провалились. Да, враг продвинулся на отдельных направлениях, но контролирует только небольшую территорию. И наши защитники и защитницы дают мощный отпор и вытесняют оккупантов", – написал он.
По словам министра, из-за сопротивления украинцев Россия меняет тактику.
"На сегодняшний день наиболее уязвимо украинское небо. Агрессор комплексно и активно применяет свой воздушный и ракетный потенциал", – объяснил Резников.
Министр отметил, что вражеская авиация занимается бомбардировкой жилых кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе такой критически важной и опасной, как атомные электростанции.
"Великая" армия показала настоящее нутро террориста-труса, который способен нападать только на гражданское население – на детей, на женщин, на невооруженное мирное население. Прицельные обстрелы, бомбардировки и ракетные залпы по жилым кварталам, школам, садам и больницам, враг уничтожает храмы и церкви, обстреливает вокзалы с тысячами эвакуируемых женщин и детей – это тактика испуганных шакалов", – считает он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.
Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.
5 марта достигнута договоренность о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области.