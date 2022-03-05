Херсонцы вышли на митинг с флагами Украины, оккупанты открыли стрельбу в воздух

Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.

2 марта жители Херсона отобрали у российских оккупационных войск флаги Украины, которые те сняли, войдя в город.

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН" вечером 3 марта, что ситуация в городе сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.

"Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи", – заявил он в Telegram.

4 марта в Херсоне отказались принимать "гуманитарную помощь" от российских захватчиков. Горожане вышли на митинг с украинскими флагами. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли "помощь" от оккупантов. Украинский режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что "привезли бл...дскую гуманитарку и сейчас ее увозят". Павлюк анонсирован митинг на сегодня, на 10.00.