В Херсоне местные жители не приняли "гуманитарную помощь" России, они вышли на площадь с украинскими флагами

В Херсоне, куда зашли российские оккупационные войска, горожане вышли на митинг с украинскими флагами и отказались принимать "гуманитарную помощь" от агрессора. По их информации, грузовики уехали после того, как люди не приняли "помощь" от оккупантов.

Украинский режиссер Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Сергей Павлюк заявил в видеообращении в своем Facebook с площади в центре города, что "привезли бл...дскую гуманитарку и сейчас ее увозят".

"Сейчас нет интернета, Vodafone и "Киевстар" не работают. Но передайте всем, чтобы не волновались, в Херсоне все хорошо, Херсон – это Украина. Завтра встречаемся тут в 10 часов и продолжаем говорить с этими козлами и говорить: "Слава Украине!" – крикнул он.

Он показал несколько видео с митинга, который проходит на площади. Павлюк обратил внимание аудитории, что на административных зданиях – флаги Украины.