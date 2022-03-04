Жители Херсона отобрали у оккупантов украинский флаг. Видео

Херсон несколько дней находится в осаде, жители города отобрали у них государственные флаги Скриншот: Людмила / Twitter

На ролике видно, что группа из нескольких человек отобрала государственные флаги у оккупантов. Люди, которые сделали это, подняли высоко флаги над собой и ушли. После этого на площади кричали: "Слава Украине!" – "Героям слава!"

В Херсоне местные отобрали украинские флаги у снявших их русских военных. * pic.twitter.com/Ttds1TOxRc — Людмила (@ludmila_ukraine) March 2, 2022

"Телеграф" опубликовал также видео с другого ракурса. Издание пишет, что это происходило возле здания облгосадминистрации.

CNN верифицировал ролик из соцсетей и подтвердил геолокацию.

Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН" вечером 3 марта, что ситуация в городе на третий день осады сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Київстар" во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.

"Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи", – заявил он в Telegram.