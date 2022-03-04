Жители Херсона отобрали у оккупантов украинский флаг. Видео

На ролике видно, что группа из нескольких человек отобрала государственные флаги у оккупантов. Люди, которые сделали это, подняли высоко флаги над собой и ушли. После этого на площади кричали: "Слава Украине!" – "Героям слава!"
В Херсоне местные отобрали украинские флаги у снявших их русских военных. * pic.twitter.com/Ttds1TOxRc— Людмила (@ludmila_ukraine) March 2, 2022
"Телеграф" опубликовал также видео с другого ракурса. Издание пишет, что это происходило возле здания облгосадминистрации.
CNN верифицировал ролик из соцсетей и подтвердил геолокацию.
Херсон сейчас в осаде оккупантов, 3 марта председатель Херсонской областной государственной администрации Геннадий Лагута сообщил, что оккупанты полностью заняли здание ОГА.
Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН" вечером 3 марта, что ситуация в городе на третий день осады сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать зеленый коридор, чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.
4 марта оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Київстар" во всей области, сообщил Лагута. Он пишет, что РФ не соглашается на гуманитарный коридор.
"Украинскими властями были сформированы 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области наиболее необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи", – заявил он в Telegram.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.