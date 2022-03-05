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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы влезли в говно где-то по шею. И непонятно, что делать". Основатель Gulagu.net опубликовал рассказ инсайдера из ФСБ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Противник мотивирован, мотивирован чудовищно. Уровень ненависти к нам зашкаливает", рассказал источник из российских спецслужб
"Противник мотивирован, мотивирован чудовищно. Уровень ненависти к нам зашкаливает", – рассказал источник из российских спецслужб
Фото: MFA of Ukraine / Twitter

Российская "спецоперация" по захвату Украины пошла не по плану в том числе и потому, что аналитические отчеты спецслужб, которые легли в ее основу, составлялись для отписки и не были основаны на реальном изучении ситуации в стране. Об этом рассказал один из инсайдеров из спецслужб РФ основателю российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину. Правозащитник отметил в своем Facebook, что публикует рассказ без правок и цензуры, "потому что это ад".

"Никогда раньше этот источник Gulagu.net не матерился, писал коротко и по существу. Но сейчас даже он…" – отметил Осечкин.

Инсайдер отметил, что теперь из-за провала блицкрига спецслужбу "ругают за аналитику", которая писалась "от балды", так как никто из сотрудников не предполагал, что речь идет о расчетах для реальных военных действий.

"Нас в последнее время все сильнее зажимали подгонять отчеты под требования руководства – я как-то касался этой темы. Все эти политконсультанты, политики и их свита, команды влияния – все это создавало хаос. Сильный. Самое главное – никто не знал, что будет такая война, это скрывали от всех, – рассказал он. – Именно поэтому у нас тотальный п...здец – я даже не хочу другого слова подбирать".

Разлад в российские силы внес также разгром подразделений, подконтрольных главе Чечни Рамзану Кадырову, так как кадыровские командиры считают, что их сдал кто-то из сотрудников ФСБ.

"Кадыров слетает с катушек. Еще и чуть с нами конфликт не начался: возможно, даже украинцы вбросили дезу, что это мы сдали пути следования кадыровских спецподразделений в первые дни операции. Их там накрыли на марше страшнейшим образом, они еще воевать не начали, а их просто поразрывали в некоторых местах. И пошло-поехало: это ФСБ слила украинцам маршруты. Я такой информацией не владею, на достоверность оставлю 1–2% (совсем исключать тоже нельзя)", – подчеркнул он.

По словам анонимного сотрудника российских спецслужб, после провала блицкрига выполнить задачу по захвату Украины просто невозможно.

"Если бы в первые один – три дня захватили Зеленского и представителей власти, захватили все ключевые здания в Киеве, дали бы им зачитать приказ о сдаче – да, сопротивление бы улеглось до минимальных значений. Теоретически. Но что дальше? Даже при этом идеальном варианте стояла нерешаемая проблема: с кем договариваться? Если сносим [президента Украины Владимира] Зеленского – хорошо, с кем подписывать соглашения? Если с Зеленским, то после его сноса нами же эти бумаги ничего не стоят. ОПЗЖ отказалась сотрудничать: [кум Путина Виктор] Медведчук – трус, сбежал. Есть там второй лидер – [сопредседатель ОПЗЖ Юрий] Бойко, но он отказывается с нами работать – его даже свои не поймут. Хотели [сбежавшего в РФ в 2014 году Олега] Царева вернуть, так против него даже наши, пророссийские против нас настроились. [Беглого экс-президента Виктора] Януковича возвращать? А как? Если говорим, что оккупировать нельзя, то любую нашу власть там перебьют через 10 минут, как мы выйдем. Оккупировать? А где мы возьмем столько людей? Комендатуры, военная полиция, контрразведка, охрана – даже при минимальном сопротивлении местных нам надо от 500 тыс. и более людей. Не считая системы снабжения", – объяснил он ситуацию, в которой оказалось российское руководство. 

Объявить мобилизацию власти России не могут, потому что это "подорвет ситуацию внутри страны: политическую, экономическую, социальную", к тому же, обеспечить снабжение такого контингента, который нужен для оккупации всей Украины, невозможно по логистическим соображениям. 

"Загоним многократно больший контингент, а что получим? Украина – здоровенная по территории страна. И сейчас уровень ненависти к нам зашкаливает. Наши дороги просто не потянут по пропускной способности такие караваны снабжения – все застопорится. И управленчески не вытянем – потому что хаос. И эти две причины у нас одновременно выпадают, хотя даже одной хватает, чтобы все обломать", – добавил источник.

По его словам, реального числа потерь российских войск не знает никто, так как пропадают из связи целые крупные подразделения, но общая сумма потерь должна быть ближе к 10 тыс. человек без учета боевиков "ЛДНР". 

"Сейчас даже если убить Зеленского, взять его в плен – ничего не изменится уже. Там Чечня по уровню ненависти к нам. И сейчас даже те, кто был к нам лоялен, выступают против. Потому что планировали наверху, потому что нам говорили, что такого варианта не будет, если только на нас не нападут. Потому что поясняли, что надо создать максимально достоверную угрозу, чтобы мирно договориться на нужных условиях. Потому что мы изначально готовили протесты внутри Украины против Зеленского. Без учета нашего прямого входа. Вторжения, если проще. Дальше потери гражданских пойдут в геометрической прогрессии – и сопротивление нам тоже будет только усиливаться. Входить в города пехотой уже пробовали – из 20 десантных групп только у одной был условный успех", – сообщил инсайдер.

Условный "дедлайн" у России в этой ситуации есть до июня, рассказал он.

"Условный – потому что в июне у нас не остается экономики, не остается ничего. По большому счету, на следующей неделе начнется перелом в одну из сторон, просто потому, что в таком перенапряжении ситуация быть не может, – отметил источник. – По большому счету, у страны нет выхода. Вот просто нет варианта возможной победы, а поражение – все, приплыли вообще. А противник мотивирован, мотивирован чудовищно. Воевать умеет, командиров среднего звена там хватает. Оружие есть. Поддержка у них есть. Мы просто создадим прецедент человеческих потерь в мире. И все". 

Больше всего в спецслужбах России сейчас боятся, что для перекрытия проблемы с Украиной власти снова создадут новую: например, "какой-то ...банутый советник убедит верхи начать конфликт с Европой с требованием снизить какие-то санкции. Или снижают, или война".

"Я не знаю, кто придумал "украинский блицкриг". Если бы нам дали реальные вводные, мы бы как минимум указали, что изначальный план спорный, что надо многое перепроверить. Очень многое. Теперь мы влезли в говно где-то по шею. И непонятно, что делать", – заявил он. 

https://www.facebook.com/vladimir.osechkin/posts/4811633942268327

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.

Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

5 марта воюющие стороны договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области.

Теги: Рамзан Кадыров, военные, оккупация, ФСБ, контрразведка, вторжение, Владимир Зеленский, спецслужбы, война России против Украины, потери России
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