Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя организованы при посредничестве Красного Креста – Верещук

"Мы согласовали при посредничестве Международного комитета Красного Креста маршруты, как будет происходить движение колонны, как будут завозить гуманитарные грузы по этому каналу, – и получили подтверждение от российской стороны", – сказала она.

Верещук объяснила, как будут двигаться эвакуированные.

Маршрут первый: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Маршрут второй: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье.

"Красный Крест обеспечивает гарантию режима прекращения огня. Красный Крест будет присутствовать и будет возглавлять колонну, которая будет двигаться по указанному маршруту", – подчеркнула Верещук.

1 марта она заявляла, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.