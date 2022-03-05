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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Ворзеля оккупанты из танка расстреляли легковой автомобиль, среди погибших ребенок – Офис генпрокурора

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В машине было шесть человек
В машине было шесть человек
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

4 марта российские оккупанты открывали огонь из танкового вооружения по легковому автомобилю, в котором из Ворзеля Киевской области ехали шесть мирных жителей. Об этом проинформировал в Facebook Офис генерального прокурора Украины.

"Во время движения они встретили колонну военной техники оккупантов, обозначенную буквой V, которые открыли по ним огонь из танковых пулеметов. В результате обстрела погибли два человека – женщина и 17-летняя девушка. Еще четверо получили осколочные ранения, в том числе девушка 17 лет и семилетняя девочка", – говорится в сообщении.

Украинская прокуратура открыла уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/324056769757163

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось.

Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.

5 марта воюющие стороны договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области.

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