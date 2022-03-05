В Британии планируют размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках российских олигархов

Рааб отметил, что правительство Великобритании вскоре внесет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния Фото: EPA

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув дал поручение чиновникам разработать план национализации домов российских бизнесменов без компенсации их владельцам.

Рааб подтвердил, что правительство серьезно относится к этим планам. По его словам, если у властей страны будет правовая основа, то они это сделают. На вопрос, будут ли особняки использоваться для размещения украинцев, спасающихся от войны, он добавил: "Да, безусловно".

Он также сказал, что правительство примет закон, чтобы не позволить олигархам из РФ обвинять в клевете журналистов, освещающих информацию об их заграничном имуществе. Кроме того, правительство вскоре внесет предложения, чтобы запретить олигархам нанимать дорогие юридические фирмы для защиты своего состояния.

3 марта Великобритания ввела санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Игоря Шувалова из-за вторжения РФ в Украину. Великобритания заморозила все активы Усманова и Шувалова и запретила им въезд в страну.

Активы Шувалова в Великобритании – это две квартиры в центре Лондона стоимостью £11 млн.