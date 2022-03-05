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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ЦПК перечислили санкции и ограничения, которые введены во второй половине дня 4 марта против России за агрессию в Украине

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Украинские военные, защищая мирное население, дают время для работы дипломатии, отметили в Центре противодействия коррупции
Украинские военные, защищая мирное население, дают время для работы дипломатии, отметили в Центре противодействия коррупции
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

На девятый день войны России против Украины ряд стран ввели или запланировали новые санкции, а крупные компании продолжили отказываться от ведения бизнеса в РФ. Центр противодействия коррупции собрал и опубликовал в Facebook список решений, которые были приняты во второй половине дня 4 марта.

  • G7 договорились ввести более жесткие санкции против России;

  • глава МИД Ирландии сообщил, что ЕС хочет отключить от SWIFT больше российских банков и запретить всем судам с российским флагом заходить в порты ЕС;

  • по данным Bloomberg, США рассматривает возможность запрета импорта нефти из России;

  • госсекретарь США Блинкен заявил, что экономика России находится в свободном падении;

  • компания Nord Stream 2 AG подала документы на банкротство;

  • G7 будет снижать зависимость от российского газа;

  • министр экономики Литвы призвал весь литовский бизнес уходить из России и Беларуси, а парламент поддерживает введение закрытого неба над Украиной;

  • Швейцария приняла дополнительные санкции против России и решила заморозить криптовалютные активы россиян, внесенных в санкционный список ЕС;

  • Швеция направила 1,5 млрд грн для поддержки ВСУ. Деньги уже на счетах НБУ;

  • ЕС остановил трансграничное сотрудничество с россией и Беларусью;

  • Черногория закрыла небо для российских самолетов;

  • акции европейских компаний, бизнес которых связан с РФ, подешевели в сумме более чем на $100 млрд;

  • крупнейшая инвесткомпания BlackRock Inc. отказалась от инвестиций в российские ценные бумаги. Эта инвесткомпания управляет активами на $10 трлн;

  • американский производитель сетевого оборудования Cisco остановил все поставки в Россию;

  • Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России. Привет, Каменный век;

  • одна из крупнейших в мире логистических компаний FedEx приостановила все услуги в России и Беларуси;

  • EPAM прекратил обслуживать российских клиентов;

  • Rolls-Royce остановил поставки в Россию;

  • немецкая корпорация Henkel останавливает новые инвестиции в Россию;

  • Electronic Arts остановила продажу своих игр в России и Беларуси;

  • Booking перестал работать в России;

  • Carlsberg останавливает экспорт и инвестиции в Россию;

  • российский интернет-магазин Ozon предупредил о риске дефолта;

  • российские туристы в Таиланде сообщают, что сталкиваются с трудностями при оплате картами (даже если их банк не под санкциями);

  • в Британии хотят размещать беженцев из Украины в конфискованных особняках олигархов РФ;

  • в Россию прекратили поставлять модные джеты Falcon;

  • Telegram-канал пропагандистов RT заблокировали в Европе;

  • "Ашан" в России установил лимиты на продажу муки и сахара в одни руки;

  • по данным Reuters, Louis Vuitton в воскресенье закроет все свои 124 магазина в России;

  • Международная ассоциация бокса запретила российским спортсменам участвовать в любых соревнованиях под их эгидой. То же самое сделала Международная федерация гимнастики;

  • в Тбилиси в поддержку Украины вышло 10 тыс. человек, в Праге – 80 тыс.;

  • в Киев прибыла новая крупная партия противотанковых комплексов NLAW.
https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158778116369537

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

По состоянию на 4 марта потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, США, Microsoft, инвестиции, Таиланд, Швеция, экономика, Швейцария, Черногория, SWIFT, Ирландия, Falcon, Ашан, Центр противодействия коррупции, Louis Vuitton, Британия, ЕС
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