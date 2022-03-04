Путин заявил о развитии "портовых сооружений" Беларуси в Балтийском море. Страна не имеет к нему выхода

Путин, говоря о портах Беларуси в Балтийском море, повышает ставки и намекает на атаку стран Балтии после Украины, считает Геращенко Фото: ЕРА

По словам Путина, он говорил об этом с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.

Глава Кремля сказал, что его "белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений".

Он обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко со словами поддержки такого "развития" и сказал, что речь идет о "самых различных местах и точках".

Такие планы имеют значение не только для Беларуси, но и для РФ, добавил Путин, объяснив это якобы развитием инфраструктуры и грузоперевозок.

Заявление Путина, прозвучавшее на фоне продолжающегося более недели вторжения РФ в Украину, – это "непрозрачный намек", считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Бесноватый фюрер повышает ставки. Что имеется в виду под развитием проектов Беларуси на Балтике? У Минска нет выхода к Балтийскому морю. Зато есть граница с Литвой. Это типа такой непрозрачный намек на то, что после Украины будет атака на страны Балтии. Да ты попробуй сначала ноги из Украины унести с горами трупов русских солдат за собой", – написал он в Telegram.