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Путин заявил о развитии "портовых сооружений" Беларуси в Балтийском море. Страна не имеет к нему выхода

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Путин, говоря о портах Беларуси в Балтийском море, повышает ставки и намекает на атаку стран Балтии после Украины, считает Геращенко
Путин, говоря о портах Беларуси в Балтийском море, повышает ставки и намекает на атаку стран Балтии после Украины, считает Геращенко
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин 4 марта заявил о поддержке развития "портовых сооружений" Беларуси в Балтийском море. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на церемонии поднятия флага парома "Маршал Рокоссовский", сообщает ТАСС.

По словам Путина, он говорил об этом с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси. 

Глава Кремля сказал, что его "белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений". 

Он обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко со словами поддержки такого "развития" и сказал, что речь идет о "самых различных местах и точках". 

Такие планы имеют значение не только для Беларуси, но и для РФ, добавил Путин, объяснив это якобы развитием инфраструктуры и грузоперевозок. 

Заявление Путина, прозвучавшее на фоне продолжающегося более недели вторжения РФ в Украину, – это "непрозрачный намек", считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. 

"Бесноватый фюрер повышает ставки. Что имеется в виду под развитием проектов Беларуси на Балтике? У Минска нет выхода к Балтийскому морю. Зато есть граница с Литвой. Это типа такой непрозрачный намек на то, что после Украины будет атака на страны Балтии. Да ты попробуй сначала ноги из Украины унести с горами трупов русских солдат за собой", – написал он в Telegram.

Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". 

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а  многие международные компании заявили об уходе с российского рынка. 

После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, агрессия, страны Балтии, Антон Геращенко, вторжение, Балтийское море
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