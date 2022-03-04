Путин заявил о развитии "портовых сооружений" Беларуси в Балтийском море. Страна не имеет к нему выхода

По словам Путина, он говорил об этом с Александром Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси.
Глава Кремля сказал, что его "белорусские друзья заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений".
Он обратился к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко со словами поддержки такого "развития" и сказал, что речь идет о "самых различных местах и точках".
Такие планы имеют значение не только для Беларуси, но и для РФ, добавил Путин, объяснив это якобы развитием инфраструктуры и грузоперевозок.
Заявление Путина, прозвучавшее на фоне продолжающегося более недели вторжения РФ в Украину, – это "непрозрачный намек", считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Бесноватый фюрер повышает ставки. Что имеется в виду под развитием проектов Беларуси на Балтике? У Минска нет выхода к Балтийскому морю. Зато есть граница с Литвой. Это типа такой непрозрачный намек на то, что после Украины будет атака на страны Балтии. Да ты попробуй сначала ноги из Украины унести с горами трупов русских солдат за собой", – написал он в Telegram.
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. По состоянию на 4 марта погибло 28 детей.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы, а многие международные компании заявили об уходе с российского рынка.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару.