Оккупанты используют режим прекращения огня для продвижения вперед. Верещук требует соблюдать договоренности

Верещук: Не должно быть никаких продвижений Фото: Ірина Верещук / Facebook

"Во время проведения режима тишины наши военные сообщают, что в районе заявленного маршрута российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Я хочу обратиться к российской власти. [...] Мы договорились. При посредничестве Красного Креста, используя международные конвенции, что будет соблюден режим тишины. Там не должно быть никаких продвижений российских войск", – сказала она.

Верещук отметила, что эвакуация предполагает вывоз гражданских лиц – женщин и детей.

"А также довезти гуманитарные грузы к тем, кто остался. Это медикаменты и еда", – объяснила вице-премьер.

1 марта Верещук заявляла, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей, где продолжается война, является гуманитарной катастрофой.

5 марта Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах в Волновахе и Мариуполе Донецкой области. Эвакуация людей планируется по двум маршрутам, оба – в Запорожье.