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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины

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Зеленский: Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе
Зеленский: Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе
Фото: president.gov.ua

Украине удалось не допустить гуманитарный кризис на границе, и уже сейчас есть решения о масштабной помощи от партнеров на восстановление страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

Зеленский записал обращение по итогам 10 дней полномасштабной войны России против Украины.

Он рассказал, что продолжает общаться с мировыми лидерами по поводу вторжения России. В частности, Зеленский ежедневно общается с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой.

"Нам удалось не допустить гуманитарный кризис на границе. Удалось организовать ситуацию так, чтобы тысячи украинских женщин и детей получили достойное отношение. Никто не спрашивает, какой они национальности, какой они веры, сколько у них денег. Фактически у нас больше нет границы с дружеской Польшей. Потому что мы вместе на стороне добра. Нам не до границ", – подчеркнул он.

Президент уверен, что скоро выехавших украинцев можно будет призвать возвращаться домой, потому что угрозы уже не будет.

"Мы уже думаем о будущем. Для всех украинцев. После войны. О том, как оживить наши города. Как восстановить экономику. Я говорил с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом, исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Есть согласие между крупнейшими финансовыми институтами ради поддержки Украины. Уже есть решение о неотложной помощи и десятках миллиардов долларов на восстановление Украины после войны, и это только первые решения", – подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что говорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главная тема – членство в ЕС для Украины.

Он также поблагодарил европейцев, которые вчера вышли на митинги в поддержку Украины, и американцев, требующих ужесточения санкций против России и поддерживающих закрытие неба.

"Вооруженные силы Украины храбро удерживают все ключевые направления нашей обороны. Контрактуют оккупантов под Харьковом, защищая город. Держат Николаев, Киев, Черниговскую, Сумскую области, Донбасс. Мы наносим оккупантам такие потери, которых они не видели и в самом страшном сне. Российская армия не вышла на планируемые рубежи. Но вышла почти на 10 тыс. убитых русских военных. 10 тысяч! Это ужасно! Ребятам по 18, по 20 лет. Совершенно молодые, почти дети. Солдаты, которым даже не смогли объяснить, за что они идут воевать. За что и почему они на чужой земле. 10 тысяч. Россия точно могла дать этим своим людям что-нибудь другое, кроме смерти", – говорит президент.

Он напомнил, что украинский народ сопротивляется даже там, где оккупантам удалось пройти.

"Но ненадолго пройти. Я восхищаюсь каждым украинцем, каждой украинкой, которые протестуют. Которые берут национальный флаг и показывают российским военным, что они проиграют. Проиграют обязательно. Потому что невозможно выиграть у людей, без оружия в руках останавливающих военную технику. Которые отказываются брать что угодно из рук оккупантов. Которым сложно. Которым опасно. Но они не теряют достоинство. И никогда не потеряют", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что на переговорах в Беларуси группы договорились о гуманитарных коридорах, которые должны работать сегодня.

"Мариуполь и Волноваха. Чтобы спасти людей. Женщин, детей, людей постарше. Чтобы дать продукты питания и лекарства остающимся. Наша помощь уже в пути. Все, кто нуждается в помощи, должны получить возможность. Кто желает. Все, кто может защищать свой город, должны продолжать борьбу. Должны. Если все пойдут, то чей тогда будет этот город? Мы делаем все с нашей стороны, чтобы договоренность заработала. Это одна из главных задач именно на сегодняшний день. Посмотрим, можно ли пойти в переговорном процессе. Молимся о наших военных. Помогаем нашим гражданским. Работаем ради мира", – подытожил президент.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/329966429188707/

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.

Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Реджеп Эрдоган, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, Кристалина Георгиева, Урсула фон дер Ляйен, Анджей Дуда, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Дэвид Мэлпасс
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