В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телеканала

Журналисты отмечают, что на телеканале "UA:Херсон" транслируется всеукраинский марафон. Остальные региональные каналы не работают.

Похожая ситуация и по Херсонской области.

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута также сообщил в Facebook, что оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" на территории всей области.

Херсон сейчас находится в осаде российский оккупантов. Оккупанты полностью заняли здание ОГА, но Лагута отмечает, что все в администрации остаются на своих должностях, а возглавляемый им областной оперативный штаб продолжает работать.

Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН", что ситуация в городе сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать "зеленый коридор", чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.

Однако вечером 4 марта Лагута написал, что оккупанты не согласились на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области наиболее необходимым. После этого оккупанты заявили, что сами обеспечат гуманитарную помощь.