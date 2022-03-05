В Херсоне оккупанты начали транслировать 24 российских телеканала

Журналисты отмечают, что на телеканале "UA:Херсон" транслируется всеукраинский марафон. Остальные региональные каналы не работают.
Похожая ситуация и по Херсонской области.
Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута также сообщил в Facebook, что оккупанты отключили мобильные сети Vodafone и "Киевстар" на территории всей области.
Херсон сейчас находится в осаде российский оккупантов. Оккупанты полностью заняли здание ОГА, но Лагута отмечает, что все в администрации остаются на своих должностях, а возглавляемый им областной оперативный штаб продолжает работать.
Корреспонденты украинских СМИ, которые остаются работать в Херсоне, сказали изданию "ГОРДОН", что ситуация в городе сложная. Власти предупредили о возможной гуманитарной катастрофе и призвали правительство и Вооруженные силы сделать "зеленый коридор", чтобы в город могли ввезти медикаменты и продукты.
Однако вечером 4 марта Лагута написал, что оккупанты не согласились на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи в Херсонскую область. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области наиболее необходимым. После этого оккупанты заявили, что сами обеспечат гуманитарную помощь.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
Зеленский говорил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.