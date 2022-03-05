Более 50 тонн продуктов направляются из Львова и Ровно для помощи киевлянам

Получить помощь можно будет в гуманитарном штабе Киева Фото: potreby.kyivcity.gov.ua

В вагонах – то, чего больше всего не хватает в столичных магазинах: 20 тонн сахара, 15 тонн тушеного мяса в консервах, 20 тонн макаронных изделий и мука. Помощь киевлянам организовал Фонд Рината Ахметова. Получить ее можно будет в гуманитарном штабе Киева. Кроме Киева, помощь будет направлена в другие города на востоке, где ситуация наиболее сложная.

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM за семь дней войны направил украинцам помощь на сумму 300 млн грн.

В этой помощи – продукты, медикаменты, предметы первой необходимости, а также помощь городам, наиболее пострадавшим от вооруженного вторжения России в Украину.