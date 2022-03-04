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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине создали штаб для координации гуманитарной помощи

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Правительство Украины упростило ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания ее объемов
Правительство Украины упростило ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания ее объемов
Фото: informsfera.com

В Украине создали штаб для координации гуманитарной помощи от иностранных партнеров и небезразличных граждан других стран. Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Сформирован также четкий перечень помощи, которая необходима, и созданы логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и Украины.

"Правительством Украины упрощен ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи. За 2 марта 2022 года в Украину ввезено 1764 тонн гуманитарного груза из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь!" – подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: гуманитарная помощь, война России против Украины, грузоперевозки
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